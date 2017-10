Càritas ratifica que les famílies amb fills són les més perjudicades per la crisi

L'alerta feta per Càritas Diocesana de Girona que la crisi econòmica segueix castigant, especialment, les famílies amb fills al seu càrrec la va ratificar ahir Càritas Catalunya. Per fer-ho, s'ha basat en les dades aportades per les 526 organitzacions parroquials, interparroquials i arxiprestals, a més de les 10 diocesanes, que té desplegades pel territori. Totes elles van atendre 360.604 persones durant l'any passat, un 4,7% més que el 2015.

A principis d'estiu, la memòria d'activitats de Càritas de Girona corresponent a 2016 va posar de manifest les dificultats que pateixen les familiars amb menors, la cronificació de la pobresa i la precarietat laboral amb què es troba la majoria d'usuaris dels seus programes. Ara, Càritas Catalunya ha confirmat la generalització de la situació i ha informat que el 58,2% dels seus beneficiaris són famílies amb fills –el 18,8%, monoparentals. Una altra dada significativa és que el 39,5% dels usuaris no tenen un habitatge digne i que un 71,2% de les persones en edat laboral estan a l'atur o busquen feina.