Les comarques gironines commemoren avui el Dia Mundial del Càncer de Mama

Les comarques gironines es bolquen aquests dies en la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una jornada que oficialment se celebra avui i que serveix per donar a conèixer la malaltia, fer costat a les dones que hi han passat i promoure la participació en els plans de detecció precoç, ja que el cribratge és clau per a millorar el pronòstic del tumor més freqüent en la població femenina.

I és que, el 28% dels casos de càncer que es diagnosticaran en dones de la demarcació aquest any seran de mama. Així, seran uns 430 els nous casos de càncer de mama que es detectaran a les comarques gironines aquest any, segons les dades del CanGir, l'estudi de la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de l'ICO Girona que recull informació i analitza epidemiològicament el càncer a la província de Girona.

Per a fer visible la malaltia i solidaritzar-se amb les persones afectades, multitud d'entitats han previst actes per avui i els propers dies. Un dels més tradicionals és el gran llaç humà que organitza cada any la Fundació Oncolliga Girona. Com cada 19 d'octubre, la fundació convoca els gironins i gironines a participar en la construcció d'un gran llaç humà de color rosa a la plaça Miquel Santaló, davant de l'Hotel Carlemany.

A partir de les 11 la Fundació també muntarà una parada amb productes del grup Mimosa en la qual es podrà col·laborar comprant el braçalet elaborat expressament amb motiu d'aquesta efemèride i posteriorment, a les 7 de la tarda tindrà lloc a l'Hotel Carlemany la conferència Dieta, exercici i càncer de mama. Anirà a càrrec de la doctora Sònia del Barco, especialista en Oncologia Mèdica a la Unitat de Càncer de Mama de l'ICO Girona i l'acte serà presentat pel doctor Jordi Rubió, coordinador de la Xarxa d'Hospitals Comarcals de l'ICO Girona, mentre que la psicooncòloga Ana Maria Moral exercirà de moderadora.

En el cas de l'AECC-Catalunya contra el Càncer de Girona, tant a la ciutat de Girona com en una dotzena de municipis es muntaran taules informatives sobre el càncer de mama i els serveis de l'entitat, a més de vendre ulleres solidàries i braçalets de color rosa.

Per demà a les 5 de la tarda l'AECC organitza un taller solidari de piruletes de xocolata a la plaça Miquel Santaló de Girona i dissabte al matí, una sortida de marxa nòrdica.

L'hospital d'Olot acull demà la IV Jornada d'Infermeria de la Xarxa ICO Girona, una jornada en què es parlarà de les darreres novetats en el tractament del càncer de mama i inclourà el testimoni d'una pacient, Vanessa Nueda, autora del blog El crep de mi vida, on narra la seva experiència amb la malaltia, i responsable d'iniciatives per millorar la vida dels malalts de càncer i impulsar la recerca oncològica.

Nueda és, juntament amb les gelateries Rocambolesc, la impulsora d'un gelat solidari que es podrà adquirir als establiments de Jordi Roca des d'avui i fins diumenge. La recaptació obtinguda amb les vendes es destinarà a la investigació del doctor Jordi Frigola, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), per trobar nous inhibidors específics del creixement cel·lular.

Figueres endarrereix la commemoració fins dissabte. Serà a les 5 de la tarda de l'ajuntament, en un acte organitzat pel Grup Iris, l'Associació d'Empordaneses Afectades de Càncer de Mama, que estarà amenitzat pel centre de dansa La Blue i el grup musical Mercado Negro.

A les Preses diumenge celebraran la cursa de la dona, una iniciativa no competitiva en què no hi haurà cronometratge ni classificacions i que reunirà unes 800 participants. El recorregut proposat pels Amics de les Preses és de 5 quilòmetres i es pot fer corrent o caminant. Els beneficis que es recaptin es destinaran als prjectes de la Fundació Oncolliga per a pacients amb càncer de mama de la Garrotxa.

Diari de Girona també se suma enguany a la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama tenyint tot el dia el seu web de color rosa, el símbol de la malaltia.