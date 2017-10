Consells per gestionar l'impacte psicològic de situacions colpidores

Els fets ocorreguts en les darreres setmanes han colpit moltes persones i els han provocat emocions i respostes diferents a les quotidianes. Conscients d'aquesta realitat, des de Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, s'ha editat material gràfic amb consells psicoeducatius bàsics a tenir en compte quan es viu una situació d'alt impacte. Aquestes recomanacions s'estan difonent per diversos canals per tal d'arribar a les moltes persones a les quals els poden ser útils. També s'han distribuït entre els ajuntaments de la demarcació perquè puguin, al seu torn, divulgar-los entre les veïnes i veïns colpits directament o indirecta per la violència de l'1 d'octubre i per altres fets posteriors.

El material ajuda a entendre que reaccions diferents a les habituals són del tot usuals, comunes, en el context. A banda, d'ajudar a identificar el què ens passa davant situacions d'alt impacte, en el document es recullen recomanacions molt bàsiques perquè es puguin reconèixer, expressar i gestionar aquestes emocions que sobrevenen. Tot plegat per procurar que les persones preservin la seva salut i benestar.

En el document s'anomenen algunes de les emocions més usuals en situacions d'alt impacte, com ara la por, la ràbia, l'angoixa, la frustració, la incertesa o la tristesa. També es desglossen els efectes que acostumen a portar associades. Per exemple, dificultat per concentrar-se, insomni, tensió, cansament o pensaments negatius.

Finalment, exposa recomanacions per afrontar aquests estats i gestionar-los adequadament. Entre els consells hi ha compartir els sentiments amb els éssers propers, trobar maneres de canalitzar les emocions (per exemple, fent esport) o realitzar activitats que ens agradin i ens evadeixin (escoltar música, llegir, anar al cine...).

Aquesta acció es fa en el marc del programa de suport i atenció psicològica en situacions d'emergència al municipi desplegat a nombroses poblacions gironines per atendre afectats pels esdeveniments de l'1 d'octubre.