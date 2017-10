Examinadors de la DGT convoquen la seva cinquena vaga per al novembre

Els examinadors de la DGT (Direcció General de Trànsit) han convocat un nou mes d'aturades. Aquest novembre tornaran a la vaga, per cinquè mes consecutiu i el col·lectiu amenaça de tornar a fer-ne el desembre si no hi ha canvis que impliquin un acord amb la Direcció General Trànsit.

L'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra) assegura que seguiran amb la vaga mentre «no s'atengui el compromís adquirit el 2015 amb aquest col·lectiu».

La primera jornada d'aturades dels examinadors va començar el mes de juny i des de llavors se n'han fet quatre. Aquest octubre, com ha passat en els mesos anteriors, el col·lectiu està fent aturades els dilluns, dimarts i dimecres. I aquesta tònica és la que es repetirà el novembre i el desembre si no hi ha canvi.

Les aturades tenen un seguiment alt i de fet, a Girona, per exemple ahir, hi havia sis examinadors que estaven fent vaga i dos que no la secundaven. En aquests moments, a més, a Girona hi ha una persona itinerant.

Aquesta vaga d'examinadors ha deixat ja almenys més de 4.200 testos pràctics sense fer –amb dades tancades a l'agost–. Una situació que fa que els alumnes que volen treure's la part pràctica del permís de conduir es trobin que malgrat haver pagat no puguin fer-lo. Ja que només s'examina durant dos dies i a banda, cada professor només pot fer de mitjana uns 13 exàmens cada dia. Les autoescoles per la seva banda, també són víctimes d'aquesta situació, perquè veuen les queixes dels seus alumnes i que els seus negocis estan també estancats malgrat que vagin fent classes.

Asextra reclama la dimissió del director de la DGT perquè, segons la seva opinió, ha canviat el seu discurs a mesura que s'ha anat desenvolupant el conflicte i aquest s'ha enquistat. Li van enviar una carta fa poc i ara en un comunicat asseguren que la resposta del dirigent no és la que esperaven perquè «torna a ser un cúmul de falsedats, inexactituds i mitges veritats amb l'única finalitat de confondre l'opinió pública ia les empreses que viuen del sector i amagar així la seva pròpia ineptitud a l'hora de solucionar un problema que com a gestors estan obligats a resoldre i és que a més cobren per això, i molt bé», destaquen des d'Asextra.