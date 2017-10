Girona, Sant Julià i Aiguaviva presenten una querella conjunta pels fets de l'1-O

Els municipis de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva han anunciat avui que presentaran pròximament una querella conjunta pels successos de l'1-0, en considerar que la comarca del Gironès a la que pertanyen va ser "especialment castigada" per les forces de seguretat.

Els alcaldes d'aquestes localitats, Marta Madrenas, Marc Puigtió i Joaquim Mateu, han comparegut juntament al lletrat Albert Carreras, que ha apuntat com causa de l'acció policial a que el president català, Carles Puigdemont, votava en una d'aquestes poblacions i a que les seves filles estudien en un col·legi de la capital gironina.

Carreras ha justificat la querella conjunta en la "legitimació" que cobren els consistoris després que "la Fiscalia, que tindria el deure d'investigar fets com aquests, ja ha manifestat que aplicarà deixadesa".

L'actuació es dirigeix contra els agents que van actuar l'1-0 per tancar col·legis electorals en aquests tres municipis i els seus comandaments que, segons l'opinió del lletrat compartida pels alcaldes, coordinaven les accions "amb intencionalitat política per castigar especialment a Girona".

Els presumptes delictes pels quals es presentarà la querella són els de lesions agreujada per ús d'armes, tortures i impedir el dret a manifestació.

Albert Carreras ha detallat que estudien també un cas d'agressió sexual i altres de delictes d'odi que es tramitaran de forma individual.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha justificat com a fi últim de l'actuació la necessitat de què "tot això no s'oblidi" i ha instat els ciutadans a atendre al posicionament d'organitzacions internacionals, com Amnistia Internacional.