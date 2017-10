L'èpic final convertit en un nyap

Una pel·lícula estructurada a partir de dues postures dispars. Durant tres dies consecutius el jurat popular del doble crim de Bordils va estar escoltant totes les parts implicades en els fets, per tal d'obtenir el màxim d'informació possible per quan arribés el moment de retirar-se i deliberar sobre quin creien que havia de ser el final més adient per a aquesta macabra producció.

En la darrera sessió del judici, tres dies després de presentar la tesi inicial, Víctor Pillado es va dirigir de nou als ciutadans escollits per exposar les seves conclusions finals sobre els fets. La fiscalia havia demanat en un primer moment 15 anys de presó per assassinat, però un cop finalitzat el judici, va decidir acusar-lo també d'un delicte de tinença il·lícita d'armes perquè no tenia registrat un dels fusells, per la qual cosa va sumar nou mesos més a la condemna.

Segons la versió final de Pillado, els dos lladres que van resultar assassinats anaven a robar marihuana. Els acusats disposaven d'una extensa plantació formada per gairebé 500 plantes. Els homes es van presentar armats al mas Pibernat, i un cop ja havien assaltat el domicili i es disposaven a entrar, «es van trobar que els de dins eren més valents que ells».



Un d'ells, per accident

Segons el fiscal, després d'un forcejament a quatre bandes, un dels assaltants va morir «accidentalment» en disparar-se sense voler l'escopeta, una situació ben diferent de la segona mort, la qual assegura que es va fer intencionadament i sense que la víctima es pogués defensar de cap de les maneres. Els dos acusats van aconseguir «reduir» el segon dels lladres, i quan aquest ja estava fora de la casa, li van disparar per l'esquena i «rematar» apuntant amb l'arma al seu cap i disparant «a menys d'un metre de distància» quan ja estava estirat a terra.





Declaracions contradictòries

Segons la fiscalia, les declaracions que havien realitzat els dos acusats durant la jornada prèvia estaven vestides amb múltiples mentides. Pillado no només va considerar que es contradeien entre ells, sinó que també ho feien amb les de la pericial. «Si ells diuen la veritat, els forenses, balística i la unitat territorial de policia científica menteixen» va dir.

«Com explico als Mossos d'Esquadra que tinc una plantació de marihuana i un cadàver a casa? Doncs em carrego a tots dos homes, tiro els cossos al riu, passo la baieta i problema solucionat». Per Pillado aquest hauria estat el plantejament de l'autor material del crim, el qual no era «Anníbal». A ulls de la fiscalia, el que havia d'acabar com un final èpic va acabar en un «nyap».

Després de la intervenció del fiscal, els lletrats de les acusacions particulars i les defenses van portar les conclusions a definitives sense modificar cap punt substancial. Els primers continuen sostenint que els dos acusats són coautors dels fets i demanen 48 anys de presó per a cada un. Pel que fa a la defensa, en volen l'absolució al·legant que van actuar en legítima defensa.