La llet materna fins als 4 mesos millora el desenvolupament del nadó el primer any

L'alimentació amb llet materna durant els quatre primers mesos millora el desenvolupament psicomotor durant el primer any de vida dels nadons, conclou un estudi elaborat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

L'estudi, elaborat per investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, «és el primer a Espanya que relaciona el tipus d'alimentació rebuda pels nadons durant els primers quatre mesos de vida i el seu desenvolupament psicomotor», afirmen fonts de la universitat.

La investigació s'ha desenvolupat a partir del seguiment de 154 nens des que van néixer a l'Hospital Sant Joan de Reus i fins als dotze mesos de vida.

D'ells, el 24% rebien alimentació materna exclusivament, el 26% mixta i la resta, llet de fórmula durant els quatre primers mesos de vida.

L'elecció d'estudiar l'alimentació durant els quatre primers mesos de vida es deu al fet que és el moment en què finalitza la baixa maternal a Espanya, un dels motius principals d'abandonament de l'alletat matern, argumenta la URV.

A Espanya, la taxa de lactància materna exclusiva als tres mesos d'edat és del 53,5%, i es redueix al 28,5% als sis mesos. A Catalunya, les taxes són més elevades, ja que el 80,9% dels nens rep alimentació amb llet materna exclusiva al néixer i fins als tres mesos, i un 50,6 % fins als sis mesos.

La URV assegura que «la lactància materna exclusiva és la forma d'alimentació òptima per als lactants» durant els quatre primers mesos de vida del nadó però que, com recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS), hauria d'allargar-se fins als sis primers mesos de vida.



Amb dades de mares i fills

Per realitzar l'estudi, l'equip, format per pediatres, psicòlogues i nutricionistes, ha recollit dades sobre el tipus d'alimentació, la història clínica, l'altura, el pes, el perímetre cranial i l'estat del ferro dels nadons tant als sis com als dotze mesos de vida.

A més, s'han aplicat variables com l'edat de la mare, el nivell socioeconòmic, l'exposició prenatal a la nicotina, el sexe del nen, les mesures antropomètriques i els nivells d'hemoglobina i ferro.

L'estudi l'han dut a terme científiques del grup d'investigació Nutrició i Salut Mental (Nutrisam) del Centre d'Investigació en Avaluació i Mesura de la Conducta (Cramc) de la Universitat Rovira i Virgili, al costat d'investigadores de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària (Idiap) Jordi Gol.