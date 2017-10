Mifas estrena la primera aula sensorial per a persones amb discapacitat física

L'estimulació del tacte, la vista, l'oïda, l'olfacte o el gust amplia les possibilitats terapèutiques de les persones amb algun tipus de discapacitat, una via que Mifas està experimentant, per primera vegada, en un dels centres que gestiona a les comarques de Girona.

Per aprofundir en aquesta línia, l'associació ha creat una aula multisensorial al centre de dia Pere Llonch, de Vilafant, en la qual es treballa a partir de tècniques de relaxació o d'estímuls controlats –que poden ser de tipus visual, tàctil, auditiu, vibratori, gustatiu o olfactiu, entre d'altres possibilitats– amb l'objectiu de potenciar les capacitats de cada persona.

Una aula multisensorial s'entén com un espai de relaxació i d'exploració i es concreta en una sala on hi ha diversos materials adaptats a les necessitats dels usuaris, amb els que poden interactuar a partir de les sensacions que percep a través dels sentits.

La instal·lació muntada al centre de dia de Mifas s'organitza en racons i disposa de tubs de bombolles, d'una cortina de dutxa de fibra òptica, d'un llit d'aigua i d'un ordinador central que permet crear móns interactius personalitzats, adaptats a l'objectiu terapèutic que pertoqui. Quan l'associació descriu aquesta aula, afirma que es tracta «d'ajudar a créixer, desenvolupar capacitats i permetre l'obertura de les persones al món de les sensacions i les emocions».



De la declaració de la renda

El projecte, que es va estrenar al juliol, ha comptat amb una aportació econòmica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat provinent de la declaració de l'IRPF –la casella del 0,7% per a finalitats socials– del 2016.