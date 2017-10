Mig centenar de participants en la 7a Trobada de Capacitats

La 7a Trobada Capacitats, que el Consell Esportiu del Pla de l'Estany i la Taula de la Discapacitat del Pla de l'Etany organitzen per a infants, joves i adults «amb capacitats alternatives», es va celebrar diumenge amb una cinquantena de participants i –segons informa Ràdio Banyoles– per primer cop també hi havia persones amb discapacitats físiques.