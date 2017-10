Molló ha comprat una nova pala llevaneus per a la neteja de carrers

L'Ajuntament de Molló ha adquirit una nova pala llevaneus per la minicarregadora que ja disposa la brigada municipal. L'any passat, l'Ajuntament va adquirir una minicarregadora per a la neteja de neu, i ara aquesta nova pala permetrà millorar la prestació del servei. La màquina ha estat finançada per la Diputació de Girona.

Amb la compra d'aquesta pala la brigada municipal disposa d'un tractor i la seva pala llevaneus, dos escampadors de sal, una minicarregadora (que pot netejar els carrers més estrets).

La idea és millorar la prestació del servei de neteja viària de neu. El terme de Molló conté més de 60 quilòmetres de vies, on cal netejar neu i escampar la sal, durant força dies d'hivern.

Les vies principals són les carreteres d'Espinavell, Fabert, Favars, El Riberal i Ginestosa, així com els carrers dels nuclis urbans i altres camins municipals.