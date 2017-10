Quatre jornades de formació pels professionals del Baix Empordà

Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) organitza per aquesta tardor quatre jornadess de formació per als professionals de l'entitat. Les activitats han de servir per potenciar les relacions i la coordinació entre els diferents nivells assistencials de l'entitat que gestiona part de l'atenció primària a la comarca i l'hospital de Palamós.

En concret, s'han preparat 4 jornades específiques sobre pneumologia (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica -MPOC-), reumatologia, urologia i d'infermeria que posaran a l'abast dels professionals el coneixement i els últims avenços en cada camp, com novetats terapèutiques o noves eines diagnòstiques entre altres.

La integració assistencial en tots els àmbits que presta SSIBE com són atenció primària, atenció especialitzada i atenció sociosanitària també es desenvolupa en d'altres formats a banda d'aquestes jornades, com poden ser sessions dels metges especialistes a atenció primària per consultar casos concrets, reunions internes de coordinació i consultes sobre proves i diagnòstics entre els diferents nivells.



Activitats el 2017

Durant aquest 2017, s'han realitzat més de 790 accions formatives a l'entitat de serveis del Baix Empordà, on han participat 1.101 professionals, amb un total de 26.430 hores de formació.