La secretària suspèn el ple de la moció de censura a l´alcalde de Setcases

El ple extraordinari que s'havia de celebrar dimarts, dia 17 d'octubre a les 12 del migdia, va quedar suspès a petició de la secretària municipal. El motiu són els dubtes jurídics de la secretària a l'hora de fer el ple.

Segons ha explicat l'alcalde Carlos Fernández a Diari de Girona, abans de convocar un ple extraordinari amb moció censura, la secretària ha de presentar un informe signat per ella. Fernández ha assenyalat que l'informe és un requisit de la Llei Orgànica del Règim Electoral que ell necessita per poder-se defensar.

Llavors ell va demanar l'informe i la secretària va optar per suspendre el ple per tal de poder tenir una visió global i a l'espera de poder estudiar la documentació que aporti el batlle.

Segons Fernández de moment no hi ha data per a la sessió plenària que ha de resoldre la moció de censura. En tot cas, la previsió és que el ple sigui convocat en el termini de pocs dies.

La moció va ser presentada el passat 2 d'octubre pels regidors Santi Molas (IdS-CP), Anna Vila (IdS-CP) i Joan Casadevall (PDeCAT). Els 3 regidors van argumentar que la moció és per desavinences en la relació entre l'alcalde i els regidors. Si la moció prospera la nova alcaldessa sera Anna Vila (IdS-CP).

L'Ajuntament de Setcases funciona amb el sistema d'agrupacions d'electors. És un sistema que es fa servir en pobles petits. Els votants poden escollir entre persones i no entre llistes. Carlos Fernández va entrar a l'alcaldia el 2011 i va tornar a ser escollit el 2015. Carlos Fernández, ahir, va explicar que si no hagués estat per la jornada electoral de l'1 d'octubre, no hauria existit la moció de censura.

Els regidors que han presentat la moció de censura són els mateixos que van demanar un ple extraordinari perquè l'Ajuntament cedis un local per les votacions de l'1 d'octubre. Abans de fer-lo, l'alcalde va demanar un informe tècnic a la secretaria per tal d'actuar amb legalitat i sense perjudicar els veïns.

El ple va tenir lloc el 19 de setembre amb l'assistència de 20 veïns. L'apartat de l'ordre del dia que proposava donar suport a l'organització del referèndum es va resoldre amb els vots a favor de Santi Molas, Anna Vila i Joan Casadevall i les abstencions de Carlos Fernández i Miguel Giménez.

El 25 de setembre, la directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata i la regidora Anna Vila van fer un acte a favor del referèndum a la sala d'actes de l'Ajuntament. El dia 1 d'octubre els veïns de Setcases van votar al lloc on ho feien sempre.