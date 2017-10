El 28% dels càncers detectats en dones de Girona són de mama

Un de cada quatre càncers que es diagnostiquen a les dones gironines són de mama, el tipus de tumor més freqüent. Segons les dades del Departament de Salut, a la regió sanitària de Girona es diagnostiquen anualment més de 400 casos nous, que representen el 28% de tots els tumors diagnosticats a la població femenina.

La supervivència a 5 anys de les dones amb càncer de mama mostra una tendència de millora en les últimes dècades i se situa en el 85% en l'últim període analitzat a Catalunya. Malgrat aquestes bones xifres de supervivència, el càncer de mama causa la mort a 98 dones cada any a la demarcació de Girona.

A Catalunya, cada any es diagnostiquen 4.600 casos nous de la malaltia, que causa la mort de 980 dones. La mortalitat per aquest tumor disminueix un 2,6% cada any gràcies a les millores en els tractaments i del programa de detecció precoç d'aquest tumor implantat a Catalunya des de fa anys.

A Girona, l'any passat 27.476 dones gironines van participar en el programa de detecció precoç de càncer de mama. Gràcies al cribratge, es van detectar 91 casos nous, segons les dades fetes públiques pel Departament de Salut avui per commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama.

Precisament per commemorar l'efemèride, el grup intersectorial de Salut Comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant, que atén una població d'uns 13.700 habitants de diferents pobles alt-empordanesos, va fer una acció molt visual. El grup, integratsper professionals de l'atenció primària, regidors dels diferents ajuntaments i membres de l'AECC, l'Oncolliga i el Grup Iris, es van fer una fotografia en la qual el rosa, el color que s'identifica amb el càncer de mama, hi predomina. La fotografia de grup ha estat realitzada a Can Guibes de Lladó, per part del fotògraf Albert Cuevas. El muntatge i la preparació de l'entorn va ser responsabilitat de Robert Capellera i la Cooperativa Agrícola de Banyoles.

Un dels actes més tradicionals del Dia Mundial del Càncer de Mama, el llaç humà de la Fundació Oncolliga, es va haver de suspendre pel mal temps. L'entitat sí que va dur a terme, però, la venda d'un braçalet especial a la parada de Mimosa a Girona i la conferència «Dieta, exercici i càncer de mama».

L'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona va organitzar en una dozena de municipis més taules informatives sobre la malaltia i els serveis de l'entitat, a més de vendre ulleres solidàries i braçalets de color rosa. La pluja va fer que la taula informativa de Blanes es posposés fins demà, el mateix dia en què s'inaugurarà la mostra Mocadors al vent, un recorregut fotogràfic per l'experiència de quatre dones de Blanes que es van conèixer fent quimioteràpia.