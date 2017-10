Arrenca la Festa Major de Banyoles

A 3/4 de 8 del vespre - Repicament General de Campanes

A les 8 del vespre - Plaça Major - Tronada.

Banyoles recupera un antiga tradició de la ciutat. Les fonts documentals demostren que la primera tronada amb mascles a Banyoles ja va tenir lloc l´any 1623, essent sens dubte una de les tronades més antigues de Catalunya. Segons l'ajuntament, la importància de l´aparició d´una tronada tan antiga a la ciutat de Banyoles mereixia la seva recuperació en el marc de la festa major de Sant Martirià de 2017 gràcies a la col·laboració de Guerau Palmada i les Gàrgoles de Foc.

A 2/4 de 9 del vespre. Plaça Major. Correfoc txiqui - L'esclat de la piula

A càrrec de la colla Txiqui de les Gàrgoles de Foc i amb

la col·laboració de la colla txiqui dels Diables de l´Albera.

Recorregut: Plaça Major, c/ Àngel Guimerà, c/ de la

Llibertat, c/ Canal, c/ Mercadal i final a la plaça Major.

A les 9 del vespre. Teatre Municipal de Banyoles. Teatre independent- 'Homes i dones, de Woody Allen'.



A les 11 de la nit. Recinte de Barraques.

CONCERTS de Krit, Auxili i Train to roots.