Beuda fa inventari dels camins per poder demanar ajuts

L´Ajuntament de Beuda du a terme la confecció d´un inventari de béns que inclou els camins públics. L´elaboració del llistat de béns arriba després de l´aprovació inicial del catàleg de camins, ara en període d´exposició pública.

Una de les finalitats dels inventaris és poder-los fer servir per documentar les demandes d´ajuts a la Diputació de Girona i la Generalitat. Són subvencions necessàries per realitzar les inversions de fons públics al manteniment i millora dels camins.

L´alcaldessa, Anna Vayreda (PDeCAT), ha precisat que el catàleg de camins inclou camins privats i públics. Ha explicat que es tracta de la definició d´una xarxa molt extensa, perquè el terme té 36 quilòmetres quadrats i la major part dels veïns viuen en masies i nuclis disseminats.

En canvi, segons ella, els camins inclosos en l´inventari de béns municipals són públics. Ha enumerat els 4 camins públics de la municipalitat. Es tracta del camí que des del nucli de Beuda s´enfila per la muntanya de la Mare de Déu fins a connectar amb la carretera que, des del restaurant can Vilar i a través de Cabanelles, arriba al santuari; el camí que va de Beuda fins a Lliurona; el camí que va de Beuda a Segueró, així com el primer tram de la carretera que dona accés al sant Sepulcre de Palera. Són rutes de muntanya llargues però amb pavimentació d´asfalt o amb paviments alterns de terra i ciment. En tots els casos necessiten un bon manteniment per tal de suportar l´erosió de les rutes de muntanya.

L´alcaldessa ha explicat que l´elaboració del catàleg de camins ha estat possible gràcies a la contractació d´un ambientòleg a través del programa de Garantia Juvenil de la Generalitat. L´ambientòleg va fer un important treball de camp i l´Ajuntament ho va explicar en una reunió informativa amb els veïns.