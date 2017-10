Degoteig constant de gironins retirant diners responent a la crida de les entitats sobiranistes

Degoteig constant de gironins retirant diners i cues en alguns caixers –sobretot, de CaixaBank i Sabadell- en resposta a la crida de les entitats sobiranistes. A partir de les vuit del matí, els ciutadans s'han sumat a l'acció pacífica impulsada per la Crida per la Democràcia. A Girona, la gent que ha anat al banc a primera hora retirava des de 20 euros fins a 1.000, passant pels 150 ó 160 –perquè el caixers no donen bitllets de 5- en protesta per l'aplicació que l'Estat vol fer de l'article de la Constitució que laminarà l'autonomia de Catalunya. Després de retirar la targeta i posar els bitllets a la cartera, tots els gironins compartien els motius que els han portat fins al banc: crítiques a l'empresonament de Cuixart i Sánchez, al govern espanyol i cap a les entitats que han traslladat la seu social.



Des de la plaça Independència (on hi ha CaixaBank i el BBVA) fins a Emili Grahit (Sabadell) passant per la plaça Josep Pla, el carrer Santa Clara o Migdia. L'estampa era més o menys similar: anades i vingudes constants de gent que retirava diners dels caixers i, en algunes sucursals, fins i tot s'han arribat a formar cues al carrer.



Tot i que l'acció pacífica durarà tot el dia, Crida per la Democràcia havia demanat que se centrés, sobretot, entre les vuit i les nou del matí. Targetes dins els caixers automàtics, escollir la quantitat, introduir el PIN i retirar diners –tant li feia la quantitat- en protesta per la situació que viu Catalunya, l'actuació de l'Estat i l'empresonament dels líders d'ANC i Òmnium, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.



A la sucursal de CaixaBank del carrer Santa Clara, el degoteig de gironins ha estat constant. Aquí, però, era difícil que s'hi fessin cues (perquè a dins hi ha cinc caixers i a fora, a la part de l'edifici que dona al carrer Nou, un altre). A la plaça Independència, però, sí que s'han arribat a formar cues –d'una desena de persones- com també ha passat als caixers que el Banc Sabadell té a la plaça Josep Pla o a Emili Grahit.



Sobretot, 150 ó 160 euros

Els alcaldes també s'hi sumen

Bon dia al dematí! Ja he anat a treure els diners per les compres del cap de setmana! ?? — Marta Madrenas (@MartaMadrenas) 20 d´octubre de 2017



Les quantitats que els gironins han retirat eren dispars. Des dels 20 fins arribar, en un cas, als 1.000 euros. Però sobretot, n'hi havia molts que treien 150 ó 160 euros –els caixers no donen bitllets de 5- per protestar per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. "El mínim que permet treure són 10 euros, però el simbolisme hi és igual", explicava la Carme Ruiz, que ha tret diners del Sabadell.Sobre els motius que els han impulsat a treure diners, tots coincidien el criticar el trasllat de seu social dels bancs, l'empresonament de Cuixart i Sánchez o les crítiques cap al govern espanyol. "CaixaBank i el Sabadell són entitats d'aquí, i no em sembla ètic que cedeixin a les pressions i canviïn la seu social", explicava una altra gironina, Montserrat Clot."Ells volen pressionar-nos, doncs ara nosaltres els pressionarem a ells; s'estan portant molt malament i d'aquesta manera els farem reflexionar", hi afegia un altre gironí, Pere Batllori. "M'he afegit a la crida i he decidit retirar 1.000 euros per fer trontollar l'economia de l'Estat; a més, aquest últim mes he fet la meva declaració d'autònoms sense activitat", explicava al seu torn l'Albert Plana, després de sortir del caixer de CaixaBank a la plaça Independència.Ara, el destí que donaran als diners l'escolliran ells. Guardar-se'ls a casa, fer-los servir per al dia a dia, etc. N'hi ha, però, qui els ingressarà al compte de l'ANC o qui, amb els euros que ha retirat, obrirà un compte a la banca ètica.L'acció impulsada per la Crida per la Democràcia també ha rebut el suport dels alcaldes que recolzen el procés. Aquest és el cas, per exemple, de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. "Bon dia al matí! Ja he anat a treure els diners per les compres del cap de setmana", ha piulat al seu compte de Twitter.Qui també ho ha explicat a través de la xarxa social ha estat el republicà Marc Puigtió, alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), un dels municipis afectats per les càrregues de l'1-O. "PRIMERA ACCIÓ realitzada. La suma de cadascú de nosaltres pot canviar-ho tot", ha dit.