Les fires imprescindibles del cap de setmana a Girona

Fira de la Llet a Vilobí

La Fira de la Llet de Vilobí d´Onyar és un esdeveniment anual que reuneix, per una banda, els professionals del sector lleter, i de l´altra el públic general consumidor d´aquest producte i els seus derivats. el cap de setmana s´obre la Fira al públic general, amb una fira d´artesania i productes derivats làctics i amb activitats per a tots els gustos i edats, com demostracions, xerrades, exhibicions, concursos,

espectacles, entre d´altres.

Fira del Bolet d'Albanyà

Albanyà celebra aquest cap de setmana la setena Fira del Bolet. Dissabte hi haurà el concurs del bolet al Bassegoda Park, i diumenge la fira, que es concentra al nuci de la vila, amb més de 30 parades d'artesania i alimentació. Una de les novetats d'enguany és l'exposició d'art a la placeta de Cal Músic. Entre d'altres actes, es preveuen atraccions i activitats per a la mainada i un dinar popular.



Fira de la Carbassa de Sant Joan de les Abadesses

Sant Joan de les Abadesses dona la benvinguda a la tardor aquest diumenge amb la VIII Fira de la Carbassa. Durant tot el dia, a la plaça Clavé, hi haurà parades de productes relacionats amb la carbassa, tallers adreçats a infants, degustacions, plats cuinats allà mateix, demostracions... La cita s'ha convertit en un referent i els cultivadors més destacats de l'estat hi solen acudir amb els exemplars més grans d'aquell any. L'octubre passat s'hi va poder veure la carbassa que va trencar el rècord estatal: Va pesar 614,5 quilos



