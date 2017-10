Els divorcis baixen un 15% i les separacions cauen a la meitat durant el segon trimestre

Durant el segon trimestre de l'any, el nombre de demandes de dissolució matrimonial -separacions i divorcis- ha experimentat un descens respecte als tres primers mesos de l'any. Segons l'estadística del Consell General del Poder Judicial, hi ha una davallada del 15,07% en els divorcis i de la meitat en les separacions.

Aquest tipus de dissolució matrimonial segueix una tendència a la baixa. Es pot veure una caiguda dels divorcis passant dels 511 dels primers tres mesos de l'any als 434 d'aquest darrer trimestre. En canvi, les separacions pateixen una reducció més destacada, de la meitat, passant de 34 casos de gener a març a 17, entre abril i juny.

Cal destacar que les separacions d'aquest darrer trimestre, 15 d'elles han estat de tipus consensuat i les dues restants, sense acord mutu. Mentre que pel que fa als divorcis hi ha 304 demandes per dissolucions consensuades i 130 que no ho han estat.

Aquest descens de dissolucions matrimonials contrasta amb les nul·litats. A les comarques de Girona no se n'ha tramitat cap durant els primers sis mesos de l'any. En aquest darrer trimestre a Catalunya se n'han presentat nou a Barcelona i tres a Tarragona.

La situació que es viu a les comarques de Girona de davallada de les dissolucions matrimonials és la tònica que s'experimenta a la resta d'Espanya.

L'estadística del Consell General del Poder Judicial mostra que les demandes de dissolució matrimonial han disminuït en un 10,3% en el segon trimestre de l'any respecte al del 2016 i han passat de 33.434 a 29.988 casos. Un descens que s'observa en totes les formes de dissolució, tant contencioses com consensuades.

A les illes Canàries (7,4) i el País Valencià (7,39) són les comunitats on es registren més demandes de dissolució matrimonial per cada 10.000 habitants.

Tot i que el descens s'observa en totes les formes de dissolució, la baixada més destacada es va donar en les separacions no consensuades: les 440 presentades suposen un 14,6 % menys que les registrades en el segon trimestre de 2016.

Mentre que les separacions de mutu acord van caure un 12,1% passant de 1.061 a 933. Quant als divorcis, les 17.095 demandes consensuades han caigut un 9,3% respecte a l'any passat.