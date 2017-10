El futur espai cultural de Camprodon a Cal Marquès pren forma

Les obres per rehabilitar el centre museístic de Cal Marquès i del Convent del Carme, que es convertirà en un espai multifuncional dedicat a difondre la figura d'Isaac Albéniz i a promoure els diferents aspectes patrimonials i culturals de Camprodon i la seva vall, avancen a bon ritme, tal com va afirmar l'Ajuntament després d'una visita d'obres. Els treballs, que tenen un cost de 593.469,18 euros, van començar a l'abril i està previst que acabin l'estiu del 2018.

L'alcalde de Camprodon, Xavier Sala, acompanyat per membres dels serveis tècnics i representants de l'empresa adjudicatària de l'obra, va constatar de primera mà l'evolució de les obres, sis mesos després que comencessin els treballs de rehabilitació. «Hem posat les bases d'un futur equipament de primer nivell per a Camprodon, un equipament que tots tenim la voluntat que esdevingui un referent cultural per a Camprodon i la seva gent», va dir l'alcalde.

Aquesta obra s'emmarca en el projecte PATRIMC@T, un programa de l'entitat País d'Art i d'Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter (PAHT) que té com a objectiu recuperar i revalorar el patrimoni cultural i històric transfronterer a tota la regió. L'AECT PAHT compta amb la participació de 24 municipis francesos i set de catalans. El projecte global té un cost total d'aproximadament 4,5 milions i engloba 15 actuacions. Aquest projecte està cofinançat al 65% pel fons europeu Feder.