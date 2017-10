El Gran Recapte arrenca amb por de manca de voluntaris

Els quatre Banc dels Aliments de Catalunya van anunciar ahir que el Gran Recapte d'Aliments se celebrarà l'1 i el 2 de desembre. Aquesta novena edició arrenca sota el lema «Tones de voluntat» i busca animar a la ciutadania a formar part del voluntariat.

Des de l'organització es van mostrar «preocupats» per no poder aconseguir una xifra suficient de voluntaris. El director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó, va dir que «la ciutadania està focalitzada amb problemes polítics molt importants, però no podem oblidar que hi ha altres realitats». A més, Fatjó va fer una crida a qualsevol entitat que pugui prestar una nau per poder fer la classificació dels aliments.

El president de la Federació Catalana de Bancs d'Aliments, Joan Vila, va assenyalar que l'objectiu d'aquest any és assolir les xifres de l'any passat pel que fa a tones d'aliments i voluntariat. I és que, tot i que en l'edició passada «va costar una mica acabar d'omplir alguns supermercats», la iniciativa va comptar amb una col·laboració de 26.000 persones que van aconseguir recaptar 4.374 tones d'aliments. De la seva banda, la presidenta en funcions del Banc dels Aliments, Roser Brutau, va mostrar una actitud optimista davant dels «problemes que sempre hem tingut i sempre hem aconseguit superar».

La campanya, consta de 15 espots de televisió, 15 gràfiques de premsa i quatre falques de ràdio i està distribuïda en dues fases: crida de voluntaris i crida de donacions. Per anunciar-la han comptat amb la participació tant de persones famoses com d'anònimes.



Àlex Màrquez i Gemma Nierga

Els protagonistes de la campanya són el pilot de motociclisme Àlex Màrquez; la waterpolista Anni Espar; la coreògrafa Coco Comin; el cap de castellers David Miret; l'oncòleg Manel Esteller; la periodista Gemma Nierga; l'estudiant de Primària Uma Hinojo; entre altres personalitats de diferents àmbits.