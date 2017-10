El jurat popular veu culpable d'assassinat l'acusat de matar un home a trets a Bordils

El jurat popular ha declarat l'acusat de matar a trets un home al mas Can Pibernat de Bordils, el 9 de desembre del 2014, culpable d'assassinat i tinença il·lícita d'armes. D'acord amb el veredicte, el jurat conclou que Manuel Pérez va disparar un primer tret per l'esquena a la víctima i, després, el va «executar» engegant-li un segon tret a boca de canó al cap. No es creuen que el processat patís por insuperable ni que col·laborés amb la justícia.

La víctima, amb un altre home que va morir minuts abans per un tret accidental, havien anat al mas a robar marihuana a l'acusat i al seu company de casa, a qui el jurat popular considera culpable d'encobriment perquè va ajudar l'assassí a intentar desfer-se dels cadàvers i a eliminar proves.

Els dos acusats, Manuel Pérez i Juan Molina, vivien al mas Can Pibernat de Bordils, on tenien plantacions de marihuana, tant en habitacions de la casa com en un cobert que hi havia a l'exterior. La nit dels fets almenys dos homes van anar al mas per robar-los marihuana o diners guanyats amb el tràfic de drogues.

Segons ha declarat provat el jurat popular, la primera víctima va morir per un tret disparat de forma «accidental» mentre els dos intrusos forcejaven amb els processats dins la casa i descarten que cap dels acusats estigui implicat en la seva mort, tal com sostenien les acusacions particulars. Es basen en el fet que les proves apunten que l'arma la duien els assaltants i que un d'ells tenia restes de pólvora en un guant.

Sí que consideren que Manuel Pérez va matar intencionadament el segon intrús. Segons el relat que han considerat provat, un cop el primer assaltant va morir d'un tret al pit, el segon va sortir de la casa i va intentar fugir. Aleshores, quan ja estava a una distància d'entre 10 i 20 metres, Pérez li va disparar un primer tret a l'esquena. Llavors, se li va apropar i li va engegar un segon tret al cap. Va ser a boca de canó, amb l'arma a uns 20 centímetres de distància.

El jurat ressalta que Manuel Pérez era conscient que la víctima no tenia cap possibilitat de defensar-se perquè anava desarmat i estava ferit pel primer tret. «Va disparar executant-lo», han conclòs. Tot i que tenia nombroses armes a casa, el jurat també considera que Pérez era conscient que no disposava de llicència per a una d'elles i per això la va intentar ocultar.

Després, els acusats van posar els dos cossos en un plàstic i els van carregar en una furgoneta per desfer-se dels cadàvers. No van poder perquè el vehicle va embarrancar al fang. A continuació, van tornar al mas i van ocultar armes, es van desfer de la roba i van netejar restes de sang abans que arribessin els Mossos d'Esquadra.

El jurat tampoc s'ha cregut la tesi de la defensa, que al·legava que quan Pérez havia matat al segon intrús patia un «estat greu de terror» perquè pensava que a fora de la casa hi havia més suposats lladres esperant per entrar. El tribunal popular destaca que els dos acusats van entrar i sortir per intentar eliminar proves sense que la suposada por els fes «atrinxerar-se a casa». També han descartat l'atenuant de col·laboració amb la justícia perquè els processats no es van entregar fins hores després, quan la casa ja estava rodejada pels mossos, i asseguren que tampoc van donar informació vital per a la investigació.



Dos presumptes còmplices

Per això, el jurat popular ha declarat Manuel Pérez culpable d'assassinat i tinença il·lícita d'armes i Juan Molina culpable d'un delicte d'encobriment. Per a Pérez el fiscal demana 15 anys i 9 mesos de presó, les acusacions particulars 21 anys i la defensa 15, per l'assassinat i la pena mínima per tinença d'armes. Per Molina, el fiscal sol·licita 1 any i 6 mesos de presó, les acusacions particulars 3 anys i la defensa 6 mesos. A més, el fiscal ha sol·licitat que s'enviïn les declaracions i la sentència al jutjat d'instrucció per investigar els dos presumptes còmplices de les víctimes. El judici ha quedat vist per a sentència.