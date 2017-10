Operació pionera al Trueta per implantar una vàlvula cardíaca d'última generació

L'hospital Josep Trueta de Girona ha implantat per primera vegada a Catalunya una nova vàlvula cardíaca biològica en una operació poc freqüent a Europa. Aquesta vàlvula de nova generació, implantada a principis de mes a un pacient de 66 anys veí de Castell d'Aro, millora molt el rendiment de les que s'estan implantant actualment i ofereix un funcionament òptim durant unes dues dècades.

El principal avantatge de la pròtesi és que, a més d'evitar que el pacient hagi de prendre medicació anticoagulant com passa amb les pròtesis mecàniques, el seu deteriorament és més lent, i si cal renovar-la d'aquí a 20 anys no serà necessària una nova operació a cor obert, com fins ara.

La intervenció per implantar la vàlvula és pionera a l'Estat, on de moment només s'ha realitzat en dos hospitals més. Al continent s'ha fet en països com Suècia, el Regne Unit i Suïssa i ara l'hospital Trueta participarà en un estudi multicèntric en l'àmbit europeu per analitzar els avantatges de la pròtesi cardíaca i en quin tipus de pacient és més indicada.

Actualment hi ha dos tipus de pròtesis, les mecàniques, que solen implantar-se a pacients menors de 65 anys, i les biològiques. «Les mecàniques duren de per vida, però cal anticoagular al pacient i això pot portar problemes de sagnat, suposa controls més estrictes i canvis en la dieta. Si el pacient és una persona gran o no vol seguir el tractament anticoagulant, fem servir les biològiques, que es deterioren al cap de deu o quinze anys», indica el cap de Cirurgia Cardíaca de l'hospital Trueta, el doctor Juan Bustamante.

«Aquesta vàlvula resol el principal handicap de les biològiques, perquè evita haver de reintervenir el pacient a curt termini i, en cas que faci falta, està dissenyada per acollir-ne una de nova dins seu, que s'implantaria per via percutània, per exemple, a través de l'artèria femoral», apunta el responsable de la cirurgia cardíaca.

Els doctors que han intervingut en l'operació, Bernat Romero i Pablo Álvarez, ressalten que aquest tipus de vàlvula també evita que s'hagi d'obrir tot l'estèrnum, reduint la cicatriu i les molèsties per al pacient.

El perfil de malalts a qui pot beneficiar la vàlvula és gent jove, dones en edat fèrtil que es volen quedar embarassades o pacients amb un estil de vida que no els permet seguir el tractament anticoagulant, per exemple.

Al Trueta es fan anualment unes 75 intervencions per implantar vàlvules aòrtiques, i des del servei de Cirurgia Cardíaca calculen que entre deu i quinze gironins cada any es podran beneficiar d'aquest nou dispositiu. De fet, la setmana passada van implantar la segona vàlvula a un altre pacient, que ja ha rebut l'alta.



Vida gairebé normal

El primer pacient a qui han implantat aquesta vàlvula és el castellarenc Enric Tauler, afectat d'una valvulopatia aòrtica. Explica que es va adonar que «alguna cosa no funcionava» quan es va desmaiar mentre era d'excursió. «Cada dia camino uns 40 quilòmetres, no havia tingut mai res i estant de ruta vaig caure a terra com un sac de patates, sense temps d'avisar ningú», apunta.

Després de vuit mesos de proves, van descobrir que patia una estenosi aòrtica, una patologia freqüent que fa que la vàlvula aòrtica no s'obri correctament.

El van intervenir el dia 2 d'octubre i vuit dies després va rebre l'alta. Assegura que es troba «molt bé» i que pràcticament fa vida normal, tot i que encara no el deixen caminar tant com abans.

«Camino una hora al matí i una a la tarda, però la idea és anar fent cada cop més i tornar a fer el Camino de Santiago l'any que ve», explicava ahir al Trueta, on tenia una visita postoperatòria.