Renoven la planta baixa de l'ajuntament de Beuda, reclamada pels veïns

L'Ajuntament de Beuda, fa poc, va renovar la planta baixa de l'ajuntament. La renovació ha tingut un cost aproximat de 15.000 euros.

La millora de la planta baixa era una demanda dels veïns. Es tracta d'un espai que és usat per fer quines de Nadal i actuacions musicals. E l problema que hi havia era que la sala tenia molt mala sonoritat.

Beuda és un municipi de 36 km2 amb molts nuclis disseminats i masies. És un lloc amb molta natura, que ha estat escollit per músics professionals com a lloc per viure.

Alguns d'aquests músics van suggerir a l'Ajuntament que la sala era molt bona, però que tenia molt mala sonoritat.

A partir d'aquí, l'Ajuntament va fer un estudi i el va aplicar. Fa poc, els músics del poble van fer un seguit d'interpretacions en el que va ser l'acte inaugural de la reforma de la planta baixa de l'ajuntament.

L'Ajuntament centra el nucli urbà de Beuda. Situat al costat d'una plaça i de l'església parroquial, ha estat motiu de diferents reformes en els darrers temps.

Es tracta d'un edifici de 487,35 m2 de superfície construïda, amb una planta semisoterrània (amb vestíbul, sala d'actes i d'exposicions), una planta baixa (recepció, despatx d'alcaldia, dos despatxos d'ús variables i arxiu) i una primera planta, només a l'edifici veí, que disposa d'una sala de plens i d'exposicions.