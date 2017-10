Troben morta la dona de Cervià que va desaparèixer dimecres

La veïna de Cervià de Ter –al Gironès– que dimecres es va donar per perduda va aparèixer morta ahir, a Cornellà del Terri –al Pla de l'Estany. L'avís el va donar un motorista prop de les tres del migdia d'aquest divendres, quan va trobar el cotxe que conduïa la víctima bolcat al quilòmetre 3 de la carretera GI-514, al seu pas pel veïnat de Tomet.

El vehicle va caure per un desnivell de set metres quan circulava en direcció a Medinyà i va quedar estimbat en una riera situada en aquest tram. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres més dels Mossos d'Esquadra.

Vista per últim cop a Camós

La dona, Teresa Nierga, tenia 84 anys i vivia sola. Dimecres al matí va agafar el cotxe per anar al mercat a Banyoles i després va conduir fins a Camós, també al Pla de l'Estany. Allà va ser on se la va veure per darrera vegada –ja al migdia.

Des d'aleshores, es va activar un dispositiu per intentar localitzar-la. La recerca s'havia intensificat ahir amb mitjans per terra i aire, amb efectius dels cossos dels Mossos d'Esquadra, els Bombers i els Agents Rurals, que la buscaven per la zona compresa entre els municipis de Bordils, Cervià, Cornellà del Terri i Sant Julià de Ramis.

Abans de localitzar el cos sense vida de Teresa Nierga, la policia havia pogut trobar el senyal i geocalitzat el telèfon mòbil de la dona, però sense poder acotar una àrea petita. Per aquest motiu, fins que el motorista va veure el cotxe estimbat, la recerca que s'estava duent a terme des del parc de Bombers de la Pera es va realitzar en una zona àmplia.

A més dels cossos d'emergències, també hi van participar familiars i voluntaris. Es va estar pentinant una àrea que abastava tant les comarques del Gironès com la del Pla de l'Estany. En concret, es va treballar per buscar-la en una zona que anava des de Bordils fins a Cornellà del Terri, passant per Cervià de Ter i acabant a Sant Julià de Ramis.

La veïna de Cervià conduïa un tot terreny Hyundai Galloper, de color blau fosc. Precisament per intentar localitzar el vehicle, les tasques de recerca també van comptar amb l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra, que ahir va pentinar per aire la zona. Finalment, però, qui va trobar el cotxe va ser un ciutadà. Dijous, la família va difondre a través de les xarxes socials la desaparició de Teresa Nierga, així com també una fotografia seva i del vehicle.