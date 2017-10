Uns 300 rescats dels Bombers en 8 mesos

Els Bombers de la Generalitat han fet 290 rescats a la demarcació de Girona en només vuit mesos. Prop de la meitat dels serveis han estat a la muntanya. L'àrea del Ripollès és la que ocupa la major part d'aquests serveis: només durant l'agost, els equips de rescat van fer 34 serveis a Queralbs i 14 a Setcases.

La bonança del temps acosta més gent a l'estiu a les comarques pirinenques, però a l'hivern i tardor també hi ha molts excursionistes que s'hi desplacen per fer-hi esport o bé caminar. Per aquest motiu, l'hivern sol ser també una època destacada de serveis en aquestes zones, sobretot a Queralbs i els voltants de Vallter.

Durant tot l'any passat, els Bombers van arribar a fer 340 rescats i recerques a les comarques gironines. Això representa que des de principis del 2017 i fins al 31 d'agost ja s'ha assolit més d'un 85% de la xifra registrada el 2016 pel que fa a actuacions del cos de salvament en aquesta àrea de Catalunya, amb 290 serveis.

Els rescats i recerques al medi natural són tipus d'actuacions que han anat a més durant els darrers anys no només a Girona sinó al conjunt del territori català.



El 2016, un any rècord

La tendència a l'alça dels rescats es pot comprovar si es consulten les dades dels Bombers dels anys anteriors. L'any passat, les comarques de Girona el van tancar amb un total de 340 actuacions d'aquesta tipologia. Una dada que dista molt de les 278 de l'any 2014 i de les 306 de l'any 2015.

Amb el bon temps, la gent intenta sortir més al medi natural i també n'hi ha de confiats, que es coneixen el terreny, i que per edat o excés de confiança acaben per desorientar-se. Les recerques de persones perdudes són, per tant, el segon servei que per ara ocupa més hores els Bombers, en especial, els especialistes en aquest tipus de serveis, el GRAE (Grup d'Actuacions Especials) dels Bombers de la Generalitat. En total, fins a l'agost han realitzat 95 recerques de persones perdudes. Es tracta de serveis que moltes vegades duren dies però que, sortosament, sovint acaben amb la troballa de la persona sana i estàlvia.



Temporada de bolets

Cal destacar que ara a l'octubre comença l'època en la qual acostumen a incrementar-se les pèrdues, ja que hi ha presència de bolets en els boscos. Per tant, cal estar al cas si es va a bosc a buscar bolets per no desorientar-se. Els Bombers sempre fan campanyes per recordar la necessitat d'anar ben equipat i orientar-se si es fa aquesta activitat a bosc.

Finalment, el tercer servei pel que fa a quantitat d'actuacions que han realitzat fins al 31 d'agost a la demarcació el cos de Bombers és el rescat el medi marítim o a les seves proximitats. Aquest any, el cos de salvament i rescat ha desenvolupat 34 actuacions d'aquesta tipologia a les comarques costaneres. I finalment, en medis fluvials, 17 i una en un pou, segons les dades públiques al web dels Bombers.

Per tal d'evitar possibles accidents, els Bombers recorden que és molt important que els practicants tinguin consciència, en el moment de planificar les sortides i al llarg de l'activitat, de certes mesures preventives.



Evitar ensurts

Així mateix, des d'aquest cos també destaquen que és molt important portar un bon equipament i ser conscient d'una condició física i psíquica adequada al nivell de l'activitat. En cas d'accident, recorden que cal trucar al telèfon 112 i a partir d'aquell moment s'activaran els recursos d'emergències necessaris.