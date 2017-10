Augmenten les temptatives d´agressió a funcionaris a la presó de Figueres

Menys agressions, però més temptatives. Aquests són els resultats majoritaris de les estadístiques que ha presentat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) on es recullen algunes de les dades més significatives de les presons catalanes en actiu.

En el cas de les comarques gironines, actualment només resta en funcionament el Centre Penitenciari del Puig de les Basses, a Figueres. De gener a setembre d'aquest any s'hi han registrat un total de sis temptatives d'agressió, mentre que l'any passat durant aquest mateix període se n'havien comptabilitzat cinc. Pel que fa a les agressions, aquestes han registrat un descens respecte al 2015 i 2016. Segons les dades del Departament de Justícia, durant els dos anys s'havien donat sis casos d'agressions a funcionaris. La majoria dels casos van ser lleus.

Aquest 2017, segons publica el CSIF, de moment s'han registrat un total de tres casos, entre els quals n'hi ha dos de lleus i un de greu. Malgrat aquest descens, des del sindicat remarquen la importància de l'existència de les temptatives, ja que, segons lamenten des de l'administració, a vegades no es tenen massa en compte.

«Les estadístiques que pot arribar a donar l'administració poden estar per sota de la realitat. No consideren una agressió si no hi ha intencionalitat i, mitjançant aquesta intencionalitat, per a ser considerada una falta, ha d'implicar assistència mèdica a la mútua i baixa mèdica», expliquen. També lamenten que «si l'agressió ve d'interns psiquiàtrics, en tenir minvada la seva voluntat, no hi ha intencionalitat, així que no cal que et molestis a denunciar».



Manca de cobertura legal

El CSIF considera que és necessari un protocol que incideixi en la formació i la prevenció dels funcionaris, que al mateix temps els doti d'una cobertura legal davant de l'agressor. Aquestes estadístiques no només fan referència a la presó del Puig de les Basses, sinó també als altres centres repartits per tot el territori català.

A la resta de presons les xifres i els patrons són molt similars, a excepció de Quatre Camins i Brians I, on tant les agressions com les temptatives s'han disparat considerablement. Des del sindicat atribueixen aquest fenomen a la manca de personal en els últims temps davant d'un augment dels presos. «Per als companys que treballen allà, les coses no han canviat i el pitjor de tot és que no s'han sabut identificar les causes d'aquest augment, ni tampoc posar mesures correctores», diuen. El CSIF indica que entre els dos centres acumulen el 68% de les agressions produïdes fins a la data i les temptatives s'han disparat ostensiblement.