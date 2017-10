Cent deu gironins s'han format per ser mentors de persones refugiades

Cent deu voluntaris gironins ja estan preparats per acompanyar i donar suport a persones refugiades al llarg d'un any, temps durant el qual les ajudaran a moure's en el seu nou entorn. Es tracta de mentors formats a través del Programa Català de Refugi, que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va activar al gener i que ara s'està posant en pràctica. A Girona, però, s'ha d'esperar fins que els primers refugiats completin el pla d'acollida estatal, que aquí gestiona la Creu Roja.

Més de la meitat dels gironins inscrits en el programa, 110 de 216, han participat en cursos formatius a Girona i a Olot, i properament se'ls emparellarà amb persones o famílies de refugiats. Això passarà d'aquí a finals d'any, a mesura que els 22 primers acollits en terres gironines acabin el procés planificat per l'Estat. Més endavant, se n'hi afegiran 18 més, inclosos en la segona tongada del pla; vuit dels quals van arribar a finals d'agost. En total, són 40 persones.

Voluntaris preparats en cursos

L'objectiu del Programa Català de Refugi és atendre les necessitats bàsiques d'un col·lectiu que s'ha vist obligat a fugir del seu país i, un cop reubicat, ajudar-lo a assolir la independència social i laboral que els permeti tirar endavant. Aquest últim propòsit ha regit la formació dels mentors, que s'han compromès a dedicar entre 2 i 4 hores a la setmana, durant un any, per acompanyar i donar suport a grups de 3 a 5 persones. Això es concretarà amb activitats per millorar l'aprenentatge de l'idioma, la recerca de feina i la creació de vincles amb els veïns i les entitats del municipi o la comarca on viuen.

Per la seva banda, el Govern de la Generalitat aportarà una prestació econòmica semblant a la de la renda mínima d'inserció, que ha de permetre cobrir les necessitats bàsiques dels acollits en el programa.

A l'espera que puguin començar a Girona, el tret de sortida a les trobades entre mentors i persones refugiades es va donar a finals de setembre, en un acte a la seu de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania.

Les primeres parelles les conformen setze grups de mentors i de persones o famílies acollides; que –segons va especificar el Departament d'Afers Socials– s'han relacionat en funció de la disponibilitat horària, la proximitat geogràfica, la capacitat de comunicar-se i les llengües compartides, el gènere, la tipologia familiar, el sector professional i la coincidència d'interessos o aficions, entre altres factors.

Un tècnic de la Secretaria de Migracions –que ha creat la figura d'una Coordinadora de Mentoria Social– en farà un seguiment d'almenys un cop al mes i utilitzarà una aplicació mòbil, creada expressament per al projecte, per comunicar-se amb els mentors. Val a dir que aquests, abans de passar a la fase de formació, primer van haver de superar una entrevista.