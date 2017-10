Recuperen 22 tortugues mediterrànies que es venien de forma il·lícita per internet

Els Mossos d'Esquadra han recuperat aquest estiu 22 tortugues terrestres de la conca mediterrània, una espècie altament protegida, a la Selva, el Maresme i l'Alt Empordà. Paral·lelament s'han denunciat els tres propietaris, dues dones i un home, per un delicte contra la fauna protegida. La investigació es va iniciar al mes de juliol del 2017 quan els mossos van detectar a internet diversos anuncis on es venien exemplars de tortuga terrestre mediterrània.

Gràcies a les indagacions policials els agents van identificar els tres propietaris de les tortugues anunciades i es van recuperar un total de 22 exemplars. Es dóna la circumstància que una de les tortugues recuperades a l´Alt Empordà era un exemplar espoliat del medi i formava part d´un programa de recuperació de l´espècie. La tortuga mediterrània, espècie Testudo hermanni, està altament amenaçada d´extinció en el medi natural.

Per aquesta raó, aquesta espècie és objecte de diversos programes de conservació al territori català sota la tutela del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Al tractar-se d´una espècie de fauna protegida per la normativa vigent, espoliar i recollir exemplars del medi natural i comprar o vendre exemplars o les seves parts (closques, ous, etc.) constitueix un delicte de l´article 334 del codi penal. La possessió d´exemplars d´aquesta espècie sense tenir la documentació pertinent també està prohibida. Només es poden tenir a casa exemplars de tortuga terrestre mediterrània si es disposa d´una autorització administrativa especial.

Text