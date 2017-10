Augmenten un 12,3% les denúncies per violència de gènere a Girona

Les denúncies per violència de gènere que han arribat als jutjats de les comarques gironines durant el segon trimestre del 2017 han augmentat un 12,3%, en relació al mateix període de l'any anterior. Segons recull l'estadística de l'Observatori Contra la Violència Domèstica i de Gènere, entre abril i juny de l'any es van registrar un total de 572 casos, mentre que el 2016 en van ser 509. El 95,6% de les víctimes són dones. En concret, a les comarques gironines han recollit denúncies de 547 dones (el 2016 van ser 438). Com a conseqüència, als òrgans judicials s'han sol·licitat 154 mesures cautelars com ordres d'allunyament per protegir les víctimes, més que l'any passat (138). L'estadística recull, també, que el 78% dels judicis han acabat amb sentències condemnatòries. En tres mesos, han condemnat 46 dels 59 maltractadors jutjats.

L'estadística feta pública per l'Observatori Contra la Violència Domèstica i de Gènere revela que hi ha hagut un increment en el nombre de denúncies que han arribat als jutjats gironins durant el segon trimestre de l'any. D'un període a l'altre, han augmentat un 12,3%, passant de 509 a 572.

Les xifres també distingeixen quan les denunciants són dones. En el 95,6% dels casos les víctimes són del gènere femení (el percentatge restant respondrien, per exemple, a denúncies interposades per homes o que afecten a menors d'edat). L'estudi revela que un total de 547 denúncies afecten a dones (davant les 438 del 2016).

Aquestes dades visualitzen que, a la demarcació, duran el segon semestre s'han registrat 7,7 denúncies per violència domèstica per cada 10.000 habitants. Si aquest percentatge es focalitza només en la població femenina, la xifra es dispara fins als 14,6 casos per cada 10.000 dones.

L'Observatori detalla quantes víctimes s'ha acabat acollint a la dispensa a declarar. Es tracta d'una situació que la llei permet en els casos de relacions afectives o familiars, que fa que les víctimes no estiguin obligades a donar la seva versió davant del jutge. Generalment, per por o per no perjudicar el sospitós. Durant el segon trimestre del 2017, 95 víctimes han renunciat a declarar com a testimoni (el 2016 van ser 82).



Ordres de protecció sol·licitades

Als òrgans judicials de la demarcació s'han sol·licitat un total de 154 mesures cautelars, com ordres d'allunyament per protegir les víctimes. També són més que durant el mateix període de l'any passat, quan en van registrar 138.

La majoria de les víctimes que han demanat algun tipus de mesura són dones de nacionalitat espanyola i majors d'edat (98) mentre que hi ha hagut 55 víctimes d'origen estranger. L'estadística també recull que hi ha hagut una menor de nacionalitat espanyola que ha demanat protecció (menys que el 2016 quan n'hi va haver 4).

En aquestes sol·licituds, 100 peticions d'ordres afecten homes d'origen espanyol i 54 són estrangers.

L'estadística detalla la relació entre la víctima que demana ajuda i el denunciat. En la majoria dels casos, el 44,16%, són exparella però no estaven casats. En el 27,92% han estat víctimes de la seva actual parella afectiva. En el 21,43% el maltractador és el marit i en el 6,49%, ja havien dissolt el matrimoni.



Un 78%, condemnats

Dels casos que han arribat a judici durant el segon trimestre del 2017, el 78% han acabat amb sentència condemnatòria. L'estadística recull que han jutjat 59 acusats, una xifra significativament més alta que el 2016, quan en van ser 35.

Dels processats, 27 condemnats són espanyols i 19 estrangers. Per contra, han absolt 19 acusats d'origen espanyol i quatre estrangers.