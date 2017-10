Cassà s'adhereix formalment a la Xarxa de Ciutats Educadores

Cassà es va adherir a la Xarxa de Ciutats Educadores en un acte que es va celebrar a la Sala Centre Recreatiu del municipi amb l'objectiu de seguir impulsant accions transversals amb finalitat educadora i amb la participació d'actors diversos que van més enllà de les escoles.

El professor de filosofia de la UdG Joan Manuel del Pozo va ser l'encarregat de contextualitzar la Xarxa de Ciutats Educadores i engrescar els assistents a fer créixer la iniciativa «Cassà, poble educador». Del Pozo va recordar que «tots som educadors encara que no tinguem títol», tot afegint que «l'educació traspassa les parets de les escoles, de manera que els valors dels centres escolars s'escapen cap a les ciutats i els valors de la ciutadania arriben a les escoles». Amb tot, el professor va concloure que el poble també és educador, ja que està fet de persones que al mateix temps són educables i educadores i que cada acció que fan té un missatge amb valors que poden educar. Del Pozo va recordar alguna de les accions que es van fer a Girona com a ciutat educadora en la seva època de regidor d'educació a la ciutat, com per exemple la iniciativa del Girona de nit.

Tot i que el projecte no es va presentar fins la setmana passada, l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Cassà ja fa mesos que treballa amb aquesta idea, i per això algunes de les accions desenvolupades pel consistori ja estan relacionades amb aquesta filosofia. Alguns exemples són la renovació de la senyalització de la plaça de la Coma o la plaça de l'Avenir, a la qual enlloc de prohibir-se jugar a pilota, esmenta el respecte i la convivència de tots els que comparteixen l'espai públic; la posada en marxa dels camins escolars segurs per fomentar el desplaçament sostenible i sense riscos; la campanya de civisme «Un Cassà de tothom» o el programa de Ràdio Cassà Hora del pati, fet pels alumnes del municipi.

L'alcalde de Cassà, Martí Vallès, va defensar que «Cassà, poble educador» té l'objectiu «d'enriquir la vida dels ciutadans petits i grans a través de l'educació formal i no formal».