El litoral gironí és un dels punts de la península amb més pol·lució per emissions de dièsel

Mesurar l'impacte sobre la salut de les persones de les emissions de gasos contaminants dels cotxes i, sobretot, quantes morts prematures es podrien evitar a Europa si els fabricants de vehicles respectessin els límits establerts és l'objectiu d'un estudi elaborat per investigadors escandinaus i austríacs que apunta al litoral gironí com un dels punts de la península més afectats per aquest tipus de pol·lució.

La investigació feta per diversos centres de recerca de Noruega, Àustria i Suècia determina les morts registrades a cada país per l'exposició a la contaminació dels cotxes; quantes se'n podrien evitar si els fabricants respectessin els nivells teòrics marcats i la reducció de mortalitat que es produiria si els vehicles dièsel contaminessin com els de gasolina.

Segons l'estudi, que al·ludeix directament al «dieselgate» o manipulació dels motors dièsel que va esquitxar diversos fabricants de cotxes, l'excés d'emissions de nitrogen dels cotxes dièsel respecte als nivells teòrics calculats provoca anualment la mort prematura de 170 persones arreu de l'Estat espanyol.

De les 370 defuncions que van causar el 2013 les emissions de gasos dels vehicles dièsel que circulen per les carreteres espanyoles, es podria a baixar a 200 si aquest tipus de vehicles contaminessin el que deien les dades teòriques i disminuirien fins a una setantena si les emissions de nitrogen s'equiparessin a les dels vehicles de gasolina.

L'estudi, elaborat conjuntament per l'Institut Meteorològic de Noruega, l'Institut Internacional d'Anàlisis de Sistemes Aplicats d'Àustria i la Universitat Tecnològica Chalmers de Suècia, col·loca l'Estat en la setena posició de la llista de països per nombre de morts causades per la contaminació del trànsit i situa diversos punts del litoral de les comarques gironines i l'interior de Tarragona i Barcelona com els punts de la península Ibèrica amb més afectació per la concentració de partícules fines a causa de l'excés de nitrogen. Al mapa elaborat pels autors de la investigació, aquests indrets de Catalunya se situen a nivells similars als detectats al centre i nord de França, sud d'Alemanya, Bèlgica o centre d'Itàlia.

100 milions de vehicles dièsel

Segons els autors de l'estudi, des del 1990 el nombre de cotxes dièsel a Europa ha crescut un 50% fins a arribar als 100 milions de vehicles, mentre que el nitrogen que emeten és entre quatre i set vegades més alt del que es va calcular als tests oficials.

L'estudi estima que l'any 2013 la contaminació dels cotxes dièsel va provocar un total de 9.830 morts a la Unió Europea, Noruega i Suïssa, que es podrien rebaixar fins a 5.270 si no hi hagués excessos de contaminació respecte als nivells teòrics i fins a 2.230 si l'emissió de nitrogen fos tan baixa com la dels cotxes de gasolina.

Segons els investigadors, la llista de països amb més morts prematures per l'excés de nitrogen la lidera Itàlia, amb 1.250 defuncions; Alemanya (960) i França (680).

Si els cotxes emetessin el que realment marcaven als tests oficials, les morts per la contaminació dels vehicles es reduirien fins a 1.560 a Itàlia, 1.110 a Alemanya i 750 a França, assenyalen els investigadors, que apunten com a causa principal la combinació de la concentració de població i de vehicles dièsel d'aquests països.