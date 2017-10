Girona negocia la cessió de l´edifici de l´antiga UNED perquè hi vagin entitats

L'Ajuntament de Girona i la Diputació estan negociant la cessió de l'antic edifici de la UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distància), al cor del Barri Vell. Ara mateix, l'immoble de tres plantes és propietat de l'organisme provincial i les converses serien per traspassar-lo a l'Ajuntament per un període llarg de temps per tal que li doni utilitat.

La idea de l'Ajuntament, si acaba segellant la cessió, seria convertir l'edifici en un lloc de trobada de l'associasionisme gironí i en especial de les entitats del Barri Vell i els veïnats més propers, com les Pedreres o Carme-Vista Alegre. Una associació que hi podria tenir espai seria l'agrupació escolta del barri de Vista Alegre.

El tinent d'alcaldia de Participació, Eduard Berloso, ha admès que les converses estan molt ben encaminades i que les àrees de Patrimoni i Urbanisme de l'Ajuntament ja n'estan al cas. De fet, segons ha explicat, els tècnics ja han visitat la finca per començar a estudiar si caldria fer moltes obres. No obstant, l'estat de l'immoble no és gens dolent i en tot cas les intervencions serien per adaptar-se a normatives en temes d'accesibilitat en escales i ascensors, segons les activitats que finalment s'acabi acordant que s'hi portin a terme.

Berloso també ha indicat que a l'antiga UNED també hi podria anar alguna àrea de l'Ajuntament de Girona, tot i que ha preferit no dir, encara, quina seria. No obstant això, podria tenir a veure amb el món associatiu o participatiu.

La UNED es va traslladar a la Coma Cros de Salt després d'haver estat dècades a Girona. La Universitat va estrenar la nova seu el curs 2012-13. Des d'aleshores, l'edifici del nucli antic gironí està tancat, sense cap ús i, fins ara, sense cap perspectiva viable de reobrir-lo amb alguna funcionalitat.

Si la signatura de la cessió es fes aviat, les obres ja podrien començar l'any vinent, tot i que s'hauria d'estudiar si s'obriria l'immoble de cop o si s'aniria reformant per fases per tal d'anar posant espais a disposició de les activitats de les associacions progressivament.

El projecte seria complementari amb la reforma de l'antic Cinema Modern. De fet, ambdós es toquen paret amb paret. Per una banda, l'immoble de l'antiga seu de la universitat a distància seria per a l'associacionisme. Per l'altra, l'antic cinema seria per a activitats més culturals.