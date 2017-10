Maryse Olivé, filla adoptiva de Figueres a títol pòstum

L'Ajuntament de Figueres va lliurar ahir a la tarda els honors i les distincions de Figueres 2017 al Teatre El Jardí. L'homenatge més important de l'acte va ser a Maryse Olivé, que va ser nomenada filla adoptiva de Figueres a títol pòstum per «la seva trajectòria pedagògica i política, així com pel seu compromís polític, cultural i cívic amb la ciutat de Figueres i amb Catalunya».

Rosa Maria Malé va rebre el títol de Ciutadana d'Honor per haver estat durant molts anys una «dinamitzadora cívica, social, cultural i artística de la ciutat».

La Fulla de Figuera de Plata, en la categoria d'entitats, va ser per Triangle Blau, una associació que té com a objectiu principal preservar i difondre la Memòria Històrica de la zona. Finalment, la Fulla de Figuera de Plata va ser per a Jaume Cristau Brunet, contrabaixista, compositor de sardanes i director de cobla, «per haver portat el nom de Figueres arreu».