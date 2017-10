Les Planes d'Hostoles canviarà el nom de la plaça d'Espanya i l'anomenarà 1 d'Octubre

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles (Garrotxa) vol canviar el nom de la plaça d'Espanya per plaça 1 d'Octubre. L'alcalde, Eduard Llorà, ha explicat que la decisió busca reconèixer la tasca de tots aquells que van ajudar i permetre que es pogués votar durant el referèndum i que respon a una petició que fa temps que fan els veïns. "No és només pel tema de la independència sinó per l'actuació de la gent, aquell dia vam ser un sol poble", remarca Llorà. El municipi no va patir agressions l'1-O però va protegir l'escola per evitar l'entrada de la policia. La previsió és que el canvi es porti al ple que se celebrarà aquesta setmana i que s'aprovi per unanimitat.

El ple de les Planes d'Hostoles està format per vuit regidors del PDeCAT i una vinculada al PSC. L'alcalde, Eduard Llorà, espera poder aprovar el canvi en el nomenclàtor municipal per unanimitat en un ple aquest dilluns. De fet, la regidora socialista s'està plantejant apartar-se de la llista i passar a no adscrita.

Segons Llorà, feia "mesos i fins i tot anys" que nombrosos veïns demanaven canviar el nom de la plaça d'Espanya. "Després dels darrers esdeveniments, ens ha semblat una bona proposta que passi a dir-se plaça 1 d'octubre, no només per la independència, que també, sinó per la reacció que va tenir la gent del municipi aquell dia després de veure imatges de les agressions de les forces de l'Estat", ha detallat l'alcalde.

Tot i que al municipi no van rebre la visita de la Guàrdia Civil ni de la policia estatal, Llorà ha assegurat que els veïns es van mobilitzar massivament per "protegir" el col·legi electoral. "No vam tenir policia però vam tenir unitat de poble i pensem que això no s'ha d'oblidar, el nom de la plaça permetrà que la gent recordi que aquell cap de setmana vam ser un sol poble", ha afegit l'alcalde que rememora que, des de divendres, els ciutadans es van mobilitzar per mantenir el punt de votació obert.