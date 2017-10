Recuperen 22 tortuges mediterrànies que es venien il·legalment a internet

Els Mossos d'Esquadra han recuperat aquest estiu 22 tortugues terrestres de la conca mediterrània que es venien il·legalment per internet. Les espècies, que estan altament protegides, es van trobar a la Selva, el Maresme i l'Alt Empordà. Els tres propietaris, dues dones i un home, han estat denunciats per cometre un delicte contra la fauna protegida.

Les investigacions del cas van començar el passat mes de juliol, quan els Mossos van detectar a internet diversos anuncis on es venien exemplars de tortuga terrestre mediterrània. Després de diverses indagacions, els agents van poder identificar els tres propietaris de les tortugues anunciades i gràcies a això es van poder recuperar 22 exemplars. Una d'aquestes tortugues recuperades a l'Alt Empordà era un exemplar espoliat del medi i formava part d'un programa de recuperació de l'espècie.

La tortuga mediterrània, o tortuga de terra, està altament amenaçada d'extinció en el medi natural. És per això que l'animal forma part de diversos programes de conservació al territori català, que està sota la tutela del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Com que es tracta d'una espècie de fauna protegida per la normativa vigent, està prohibit espoliar i recollir exemplars del medi natural i comprar o vendre exemplars o les seves parts (closques, ous, etc.). Cometre algunes d'aquestes il·legalitats constitueix un delicte de l'article 334 del codi penal, que castiga qui realitzi activitats que impedeixin o dificultin la seva reproducció o migració. A més, aquesta llei de protecció de la fauna també prohibeix la possessió d'exemplars d'aquesta espècie sense tenir la documentació pertinent. Així doncs, només es poden tenir a casa exemplars de tortuga terrestre mediterrània si es disposa d'una autorització administrativa especial.

La destrucció dels hàbitats de la tortuga i la seva popularitat com a animal de companyia han fet disminuir les poblacions salvatges i n'han fet indispensable la protecció per assegurar el futur de l'espècie a llarg termini.