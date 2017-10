La setena edició de la Fira del Bolet omple els carrers d'Albanyà

Albanyà va celebrar al llarg del dia d'ahir la seva setena Fira del Bolet, que com cada any venia precedida del concurs boletaire de dissabte.

D'aquesta manera, els carrers del municipi es van omplir de parades d'artesania i d'alimentació, tastets i exposició de bolets tòxics, animació per a la mainada i passejades a peu a diversos racons del municipi.

Per arrodonir la festa no hi va faltar el dinar popular.