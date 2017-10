La UdG coordina una recerca europea per utilitzar energia renovable a la xarxa elèctrica

Investigadors de la Universitat de Girona coordinen un projecte europeu que té com a objectiu introduir l'energia renovable a la xarxa elèctrica de baixa tensió, i utilitzar-la tant per afrontar les puntes de demanda com les alteracions del servei. Aquests objectius es complementen amb la voluntat d'afavorir el consum local de les renovables i d'evitar el transport d'energia que es genera en llocs allunyats d'allà on es consumeix.

El grup de recerca eXIT (Engi-nyeria de Control i Sistemes Intel·ligents) de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions de la UdG coordina un projecte que s'allargarà tres anys i que s'organitza al voltant d'un consorci format per dos socis catalans –el Centre CITCEA de la Universitat Politècnica de Catalunya i la distribuïdora Estabanell Energia–, el centre de recerca austríac Joanneum Research, l'empresa grega de tecnologies de la informació i la comunicació Intracom, l' spin off (iniciativa empresarial promoguda per membres de la comunitat universitària) eslovena Comsensus i el centre d'innovació nourec Smart Innovation Norway.

Primera trobada a Girona

Experts d'aquests centres de recerca i empreses participen en el projecte Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids (RESOLVD), que tot just s'acaba de posar en marxa aquest octubre per afavorir la instal·lació de generació renovable a la xarxa elèctrica de baixa tensió, tot millorant-ne la gestió i els fluxos d'energia.

Fa pocs dies, el dimarts 17 i dimecres 18 d'octubre, investigadors de les set institucions i representants de la Comissió Europea van participar en la reunió inicial del projecte, a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

El treball preveu desenvolupar un dispositiu electrònic que es connectarà a la xarxa de distribució elèctrica i que permetrà gestionar l'emmagatzematge d'energia renovable, per alliberar-la quan es registri un augment de demanda; alhora, s'hi podrà recórrer per millorar el servei de subministrament quan calgui equilibrar i compensar variacions de tensió a la xarxa. Des de la UdG van especificar que s'utilitzaran algorismes d'intel·ligència artificial per optimitzar la informació, que s'obtindrà a partir d'una observació millor de la xarxa de baixa tensió, amb la finalitat de predir la demanda i la generació energètica en els punts que es considerin crítics.

Cap a un model sostenible

Aquest projecte s'emmarca en el concepte de Xarxa Elèctrica Intel·ligent o Smartgrid, que –tal com va informar la UdG a través del seu web– vol millorar l'eficiència i la seguretat de les xarxes elèctriques actuals. Uns passos que es consideren imprescindibles per fer la transició cap a un model energètic sostenible, que estigui basat en la generació renovable.