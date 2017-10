La Bisbal aprova per unanimitat reclamar aturar l'aplicació del 155 i exigir la llibertat de Sánchez i Cuixart

La Bisbal d'Empordà ha aprovat per unanimitat la moció que reclama aturar l'aplicació de l'article 155 i la que exigeix l'alliberament dels líders d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Ambdós documents han comptat amb el suport del PSC. El seu portaveu, Òscar Aparicio, ha condemnat les detencions i ha criticat la decisió d'adoptar la mesura, que ha comptat amb el suport del PSOE, perquè creu que seria "un error històric".

Aparicio ha volgut deixar clar durant la sessió extraordinària on s'han tirat endavant els acords que no estan a favor de la DUI i ha fet una crida al "diàleg". El municipi està governat per una coalició entre ERC, CUP i ICV (que no era present a la votació). El PSC, amb quatre regidors, CxLB i CiU, estan a l'oposició.