Castellfollit de la Roca ha de tancar la llar d´infants per manca de nens

L'Ajuntament de Castellfollit ha hagut de tancar la llar d'infants el Castellet. Es tracta l'única escola de nadons que hi havia al poble i en ella hi treballaven 3 educadores. Segons ha explicat l'alcalde, Miquel Reverter (ERC), els motius del tancament han estat la baixada de les matriculacions i la poca capacitat d'inversió de l'Ajuntament. El batlle ha considerat que si la conjuntura es modifica, amb el temps, tornaran a obrir la llar d'infants.

L'alcalde ha valorat els motius que han provocat el tancament d'una llar d'infants amb 17 anys d'existència, pel que fa a les matriculacions, l'alcalde ha explicat que en el curs 2014 hi havia 31 nadons i en el curs 2017-18, només tenien 14 nadons apuntats. El batlle ha explicat que no hi ha hagut una baixa important dels naixements. Ha indicat que en els anys de la crisi va haver-hi una reducció de la natalitat, però no tan important com per arribar a una reducció de la meitat entre els anys dolents i el període de bonança anterior.

Segons ell, l'escola de nadons de Castellfollit, des de la seva obertura, tenia nadons de localitats veïnes i ara per raons pràctiques, les famílies dels pobles veïns no porten tants infants a Castellfollit. En els darrers temps, els respectius ajuntaments han obert una llar d'infants pública a Sant Jaume de Llierca i han potenciat la de Sant Joan les Fonts. Es tracta de dues localitats molt pròximes a Castellfollit de la Roca.

Reverter ha recordat que l'any 2011, el Departament d'Ensenyament aportava 1.800 ? per cada nadó matriculat, mentre que ara n'hi posa uns 900.

Davant de la reducció de nadons i de la insuficiència de l'ajut de la Generalitat, l'Ajuntament va avaluar dues solucions per poder mantenir el servei de guarderia obert. La primera era passar el preu de les matrícules de 185 ? mensuals a 270 ? mensuals, cosa que va ser considerada inviable.

L'altra mesura era que l'Ajuntament es fes càrrec del dèficit que suposava mantenir la llar d'infants oberta. L'alcalde va quantificar en 60.000 ? anuals el cost de mantenir la llar d'infants obert a costa de les arques municipals. Reverter ha argumentat que l'Ajuntament està sotmès a un pla de sanejament econòmic, el qual només acceptava una inversió municipal de 35.000.

L'alcalde ha apuntat que el deute de l'Ajuntament, del 2015, era del 150%. Ha assenyalat que dos anys i mig després està en un 116%. Ha valorat una reducció de deute del 45%. Ha avançat que la previsió és acabar l'any amb un deute del 107%. Reverter ha valorat que amb un millor estat de les finances, l'Ajuntament hagués pogut afrontar més actuacions i, probablement, assumir la continuïtat del servei de llar d'infants.

No és la primera vegada que un baixa de matricules provoca el tancament d'una llar d'infants a la Garrotxa. Olot va tancar l'escola de nadons de Sant Miquel el 2013, però torna a estar activa.