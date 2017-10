El primer festival d'art familiar a Girona

els tallers interactius

de la primera edició de nanoarts, organitzat per CaixaForum Girona, va atraure més de 300 famílies dissabte. La proposta va partir de la geometria per oferir un ampli ventall d'activitats que, a part de tallers, també van incloure espectacles, jocs i una exposició. L'atractiu de la proposta és que tot el programa estava obert a un públic familiar. Davant la bona resposta de l'arrencada de NanoArts, els seus promotors contemplen la possibilitat de repetir l'experiència l'any vinent. El festival es va allargar vuit hores (entre les 11 del matí i les 7 de la tarda), amb iniciatives pensades per promoure la creativitat i l'experimentació.