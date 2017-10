La Fundació Bofill anima a fer donacions per a projectes innovadors

La Fundació Jaume Bofill promou una campanya de «micromecenatge per la innovació educativa», de donacions petites que ajudin a tirar endavant projectes singulars com l'hort escolar de l'institut Cap Norfeu, de Roses. L'única iniciativa gironina en una selecció de tretze, que la fundació difon a l'espai virtual «Fem educació», des d'on defensa que moltes accions innovadores –educatives i socials– han funcionat gràcies a l'emprenedoria dels professionals de l'educació i al suport ciutadà.

Per cada euro donat a través de la plataforma Goteo.org, la Fundació Bofill explica que n'aportarà un altre; perquè «així –argumenta– incrementem les possibilitats d'èxit» d'uns projectes que tenen com a objectiu de «millorar l'educació».



Altaveu per als projectes

En la seva justificació de la campanya, la fundació remarca la voluntat de reforçar tant la feina dels emprenedors educatius com el vincle amb la comunitat. I en base a això, assegura que el «micromecenatge educatiu és una oportunitat per a les persones somniadores, les inventores, per a les inquietes, les curioses, les inconformistes...». Des del seu punt de vista, el sistema de petites donacions que s'articula al voltant del crowdfunding (micromecenatge) fa d'altaveu per poder impulsar projectes com els que l'entitat avala a través de «Fem educació».

Pel que fa a la iniciativa «Hortalitza't Norfeu», de l'institut de Roses, consisteix en la creació d'un hort urbà a les instal·lacions del centre al voltant del qual treballen la inclusió, la convivència i l'aprenentatge. Tot plegat, a partir del conreu ecològic, la bioconstrucció i el control intel·ligent, ja que s'utilitzen les noves tecnologies. La proposta compta amb la col·laboració de la gent gran, que aconsella sobre els cultius, tot estrenyent les relacions intergeneracionals. El foment de l'alimentació saludable o el treball en xarxa són altres actius d'aquest projecte que, fins ahir, havia recollit 2.176 ?. Una quantitat que, com recorda la Fundació Jaume Bofill, multiplica per dos. La quantitat que es vol assolir puja a 3.648 ?.

L'alimentació, la millora de l'anglès, la creativitat, els bancs del temps o la cooperació centren altres dels projectes seleccionats.