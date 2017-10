L'ocupació hotelera al setembre es manté tot i els atemptats i la incertesa

Setembre amb resultats similars als de fa un any pels hotels grironins, inclús lleugerament millors. No sembla que ni els atemptats terroristes de l'agost ni els convulsos moments polítics que es viuen a Catalunya hagin afectat de manera significativa les estades de turistes als establiments hotelers de les comarques de Girona. Així, segons dades que ahir donava a conèixer l'Institut Nacional d'Estadística, durant el mes de setembre els hotels gironins van arribar a 1.592.783 pernoctacions, un 1,6% més que en setembre de 2016.

Les pernoctacions de clients estrangers van créixer en aquest període un 2,3%, arribant a 1.187.932. En canvi, les de turistes nacionals (espanyols i catalans) es van mantenir igual, si per mantenir-se entenem l'imperceptible descens del 0,3% que les va deixar en 404.850. La pèrdua respecte setembre de l'any 2016 és d'unes mil nits contractades.



Catalunya bat rècords

Pel que fa al global de Catalunya, els hotels han registrat el millor mes de setembre de la sèrie històrica de l'INE, que comença el 1999. Les xifres rècord es registren en tots els components, tant en nombre de viatgers, siguin residents espanyols com estrangers, com en nombre de pernoctacions, tant d'origen espanyol com turistes estrangers. Aquestes noves xifres màximes es registren el mes següent dels atemptats jihadistes del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils i el mateix mes que el Parlament va aprovar la Llei del Referèndum i la Llei de Transitorietat en les sessions del 6 i el 7 de setembre, respectivament, fets que no semblen haver influït.

El nombre de viatgers que van passar per les recepcions dels hotels de Catalunya van sumar 2.051.933 clients, cosa que suposa 83.856 clients més que el setembre de l'any passat, un 4,26% més, i la millor xifra en un mes de setembre. D'aquests poc més de dos milions de viatgers, 706.905 eren residents a l'estat espanyol, 8.268 clients més que el setembre de l'any passat, amb un creixement percentual de l'1,18%. També la millor xifra en un mes de setembre. Els viatgers estrangers van sumar 1.345.028 persones, 75.588 més que el setembre de l'any passat, el 5,95% més, i es tracta també la millor xifra en un mes de setembre.

En relació amb les pernoctacions, de les 6.663.615 nits contractades al setembre, 1.603.248 van ser contractades per residents espanyols, 5.349 nits més que el setembre del 2017, el 0,33% més, i la millor xifra fins ara registrada en un mes de setembre. Finalment, els estrangers van fer 5.060.367 pernoctacions, 208.102 més que fa un any, un increment del 4,29% més. És també la millor xifra en un mes de setembre.