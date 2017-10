El professorat que supera les oposicions ha de realitzar sis mesos de pràctiques tutelades

Els docents que entre maig i juny van superar el concurs d'oposició per cobrir 300 places de Formació Professional faran sis mesos de pràctiques sota la tutela d'un professor. La Conselleria d'Ensenyament ha regulat aquesta fase, prèvia al nomenament com a funcionaris de carrera.

Les pràctiques, que s'estan fent des de principis de setembre, han de valorar l'aptitud per a la docència dels aspirants que han superat les oposicions. Aquesta etapa s'allargarà mig any, sota la tutoria de professorat experimentat que compartirà la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments amb els docents en pràctiques.

També s'establirà una comissió que valorarà els aspirants, formada per un president –l'inspector del centre– i els vocals –que són el director i els tutors corresponents. Aquesta regulació, aprovada pel Govern, es va publicar la setmana passada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.



Tres-cents docents a prova

A les 300 places públiques que el Departament d'Ensenyament va convocar entre els mesos de maig i juny –138 per al cos de professorat de Secundària i 162 per al de tècnics de FP–, s'hi van presentar 3.316 persones.

El professorat en pràctiques haurà de demostrar les seves aptituds i competència docent, tal com determina l'apartat A de les pràctiques. Haurà de capacitar la planificació de l'activitat docent, tot concretant els continguts de les unitats didàctiques, planificant els objectius rellevants per al curs i adaptant-los a la diversitat dels alumnes.

Alhora, segons estableix l'apartat B, desenvoluparà l'activitat docent realitzant activitats orientades a l'assoliment de les competències, desenvolupant les unitats didàctiques amb materials curriculars adequats o amb intervencions segons les característiques del grup. El bloc C preveu que el docent en pràctiques també intervingui en l'avaluació de l'alumnat, tot valorant el grau de superació de les matèries i adaptant les actuacions per millorar-ne els resultats.

També es valorarà la gestió de l'aula pel que fa al manteniment del clima de respecte, motivant les dinàmiques de grup o mostrant una bona organització del temps per a dur a terme les activitats –segons consta a l'apartat D. I un últim bloc exposa que els aspirants participaran en l'aplicació anual del projecte educatiu del centre, tot aportant iniciatives, assumint responsabilitats i mostrant participació i treball en equip.

Tots els apartats es valoren fins un màxim de 3 punts; i els B, C i D es consideren clau per a l'avaluació. Per assolir l'apte calen 8 punts, tot havent-ne assolit un mínim de 2 punts als apartats clau i un altre a la resta d'apartats.