Una prova pilot que vincula arts i educació implica prop de 3.000 alumnes de Girona i Salt

La rellevància de l'educació artística, que els sectors implicats veuen marginada en l'última reforma educativa, parla per si mateixa en projectes com el que ha dut l'escola La Farga, de Salt, a un escenari del festival Temporada Alta. La punta de l'iceberg és l'obra Mai més set! Mai més gana!, però darrere hi ha un treball pedagògic basat en la cooperació i la integració que ha implicat tota la comunitat educativa.

Dissabte, els focus del Teatre de Salt van il·luminar la culminació del treball fet a La Farga, durant dos anys, sota l'aixopluc d'A TEMPO-Arts i Formació. Aquest projecte vol impulsar espais d'interacció entre joves, estudiants i professionals de l'educació i de les arts i la cultura.

I, amb aquest objectiu, treballa en diferents fronts: organitzant un seminari formatiu per a mestres i educadors, que se celebrarà del 10 al 12 de novembre al Centre Cultural La Mercè, de Girona; oferint espectacles teatrals gratuïts i càpsules educatives a les escoles, a càrrec d'artistes de Temporada Alta; programant obres que difonen els valors de la diversitat i la convivència; i amb la iniciativa «Aula d'Artistes», en la qual s'emmarca l'activitat de La Farga. Tant la inscripció al seminari com el detall de les activitats o una guia per al professorat estan disponibles al web d'A TEMPO.



Del centre a un festival

El treball a La Farga va començar amb la creació d'un conte, publicat a finals del curs 2015-2016 i pel que van tenir el suport de l'autor Carles Sala i Vila, d'il·lustradors i dissenyadors. El curs següent, A TEMPO va apadrinar el projecte i, de la mà de la productora teatral La Perla 29, ha fet possible que es programés en un dels festivals més prestigiosos de Catalunya. A part del claustre, l'alumnat i les famílies, el procés creatiu també ha tingut ajuda de l'escola de dansa Nou Espiral, de Salt, l'escola universitària d'arts escèniques, audiovisuals i multimèdia ERAM i ConArte Internacional.

Els responsables i els protagonistes de Mai més set! Mai més gana! exposen el seu testimoni en un reportatge on la directora i diferents especialistes de l'escola La Farga –amb 480 alumnes majoritàriament d'ascendència immigrant– defensen el valor de l'art com a eina educativa i cohesionadora, a partir de la qual es poden treballar totes les àrees curriculars.

Una opinió que també refermen els artífex de la vessant teatral, Aleix Fauró, co-director de l'obra al costat d'Oriol Broggi, i la coordinadora pedagògica de La Perla (La Perla Petita), l'actriu Rosa Gamis.



«Seré metge»

El document també recull la veu de l'alumnat, que hi explica la feina feta i la il·lusió per un projecte amb el qual han descobert l'actuació, la música i la dansa. Per la Farah (5è de Primària) la influència ha estat tan gran que, de gran, vol ser actriu. Una idea que la seva companya, la Hajar, no comparteix. Llavors, «què vols ser», li pregunta la Farah. «Seré metge», afirma la Hajar. «Ah», respon la Hajar.

A TEMPO és una prova pilot en la qual, ara mateix, hi participen prop de 2.75o alumnes de 26 centres de Girona i Salt –22 de públics i 4 de concertats. Pel que fa a la implicació docent, 40 treballen directament amb l'equip d'A TEMPO, tot i que n'hi col·laboren més.