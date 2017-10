La regidora de Les planes d'Hostoles vinculada al PSC abandona la llista

La regidora d'Independents de Les Planes d'Hostoles (IdLP-CP), Concepció Usan, ha decidit abandonar la llista vinculada al PSC amb la que es va presentar en els passats comicis. "Som demòcrates, hem participat a totes les manifestacions a favor del dret a decidir al municipi i després de l'1-O estem molt dolguts; veiem que el nostre partit no ens representa", ha afirmat en declaracions a l'ACN.

És l'única edil a l'oposició en aquest municipi de la Garrotxa i ara passarà a ser no adscrita. Ahir va anunciar que s'ho estava plantejant i aquest dimarts al matí ho ha donat a conèixer. El canvi es farà efectiu en el ple extraordinari d'aquest vespre on també s'aprovarà una moció on es demanarà aturar l'aplicació de l'article 155 i canviar el nom de la plaça d'Espanya per 'plaça d'1 d'octubre' en homenatge a tots els que van fer possible el referèndum.

Quan se li pregunta pels motius que han portat a Usan a abandonar la llista d'Independents de Les Planes-CP, vinculada al PSC, la regidora contesta amb contundència: "Sentim que aquest partit no ens representa". L'edil admet que el fet d'estar vinculada a aquest partit no vol dir que hagin de seguir les seves directrius perquè no està afiliada. Ara bé, també es mostra crítica perquè "contínuament els envien correus electrònics sobre les línies del PSC".La decisió d'abandonar la llista s'ha comunicat per carta al president del PSC a la Garrotxa, Albert Bramon, qui precisament va fer unes declaracions a Ràdio Olot fa uns dies on defensava la necessitat que s'apliqués l'article 155 de la Constitució Espanyola tot dient que "com que la situació s'havia descontrolat" ara calia "redirigir-la".

Aquelles paraules van posar "la pella de gallina" a la regidora de les Planes d'Hostoles perquè "sembla que siguem nens petits i que, com que no ens portem bé, ara ens castigaran". La regidora, a més, subratlla que hi ha altres raons de fons, com ara que el PSC no ho donat suport al referèndum –el seu partit ho ha defensat al municipi, fent costat al PDeCAT que governa- o la gravetat dels fets de l'1-O. Concepció Usan ha assegurat que seguiran treballant pel poble amb el "mateix compromís" que fins ara. En el ple d'aquest dimarts al vespre es farà efectiu el seu pas com a no adscrita. Serà en una sessió extraordinària on es demanarà aturar l'aplicació de l'article 155 i canviar el nom de la plaça d'Espanya per 'plaça d'1 d'octubre' en homenatge a tots els que van fer possible el referèndum.

A Tortellà seguiran a la llista vinculada al PSCA Tortellà, a la mateixa comarca de la Garrotxa, l'equip de govern també es va presentar amb una llista d'independents vinculat al PSC però no es plantegen abandonar-la. "Reivindiquem el nostre caràcter independent i mai ningú del partit ens ha dit què havíem de fer, ens sentim totalment còmodes amb aquesta fórmula", assenyala l'alcalde, Rafel Domínguez. Per altra banda, el batlle subratlla que estan totalment en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola per part del govern espanyol amb el suport del PSOE.

Precisament, aquest dimecres votaran una moció on es demana que s'aturi el desplegament de les mesures anunciades per Rajoy. En el ple, també es votaran dues mocions més. Una és la que demana l'alliberament dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC i l'altra, és la que exigeix la dimissió del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, per la repressió policial de l'1-O alhora que se'l declara persona 'non grata'.