Ripoll obre els lavabos al projecte «No puc esperar!»

L'Ajuntament de Ripoll s'ha adherit al projecte «No puc esperar!» promogut per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) i l'hospital Josep Trueta de Girona per obrir els lavabos als malalts que ho necessitin. Aquest projecte està pensat per a totes aquelles persones que per algun problema mèdic, no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un lavabo. Un dels problemes que més angoixa i preocupa a aquests pacients és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al bany.

En el cas de Ripoll, se sumen al projecte equipaments com les oficines de l'Ajuntament, l'oficina de turisme, el Museu Etnogràfic, el Poliesportiu l'Avellaneda o la Biblioteca Lambert Mata, entre d'altres.