El sector assegurador paga 187.000 euros al dia per assegurances de vida a Girona

El sector de les assegurances va indemnitzar més de 1.200 defuncions a les comarques gironines durant l'any passat i va pagar 187.049 euros al dia en indemnitzacions per assegurances de vida a la demarcació. Segons les dades de l'informe Estamos Seguros que elabora Unespa, l'associació que argupa més de 200 empreses asseguradores d'arreu de l'Estat, durant l'any 2016 les empreses asseguradores van indemnitzar 1.261 morts a Girona, que es va convertir en la cinquena província amb més defuncions indemnitzades i la quarta pel que fa al fluxe diari de pagaments.

La demarcació de Girona, que compta amb 194.770 persones assegurades, només va quedar superada per Madrid (1.020.980 euros al dia en indemnitzacions); Barcelona (1.277.237 euros) i València (230.106 euros).

Segons les dades de l'informe d'Unespa, el sector assegurador va indemnitzar 49.996 defuncions a l'Estat durant el 2016, i la compensació mitjana per òbit va ser de 34.427 euros.

Així, la indústria asseguradora va pagar 4,72 milions d'euros en indemnitzacions cada dia, el que suposa un total de 1.723 milions d'euros en el conjunt de l'any.

Lògicament, les tres províncies més poblades de l'Estat, Madrid, Barcelona i València, van acumular el major nombre d'aquestes defuncions indemnitzades, i les tres demarcacions juntes sumen el 55% dels traspassos assegurats i el 53% del total d'indemnitzacions relacionades amb una assegurança de vida.

Pel que fa a la distribució geogràfica de l'import promig de les indemnitzacions és diferent. Segons les dades del sector, els territoris on els pagaments mitjans per cas són més elevats són Cantàbria, amb 60.254 euros per cas; Ceuta, 52.232 euros; Balears, amb 52.215 i Catalunya, amb 49.595 euros.

En canvi, els llocs on les prestacions van ser menors van ser el País Valencià, amb 15.845 euros per cas, Melilla, amb 17.287 euros i Astúries, amb 21.629 euros.

Pel que fa al perfil de les persones que contracten una assegurança de vida, el col·lectiu d'entre 24 i 45 anys és el més propens a contractar una pòlissa amb cobertura de defunció i dos de cada tres individus d'aquesta franja d'edat s'assegura. El següent grup d'edat, el de persones d'entre 45 i 64 anys, també és un dels col·lectius que més s'assegura, segons Unespa, que destaca que aquesta tendència es deu a que la compra d'assegurances de vida està vinculada a determinades conjuntures i projectes vitals.

La firma d'una hipoteca per comprar un habitatge o el naixement dels fills actuen com a incentis per subscriure una assegurança de vida, per exemple.