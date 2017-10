El servei d'orientació d'Olot ha trobat feina a 300 persones

L'Ajuntament d'Olot, ahir, va fer públic que des de principi d'any més de 300 persones han trobat feina gràcies al servei d'orientació laboral del municipi, al mas les Mates.

Segons va explicar el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PDeCAT), la taxa d'atur d'Olot i de la Garrotxa s'ha situat al nivell del 2008, quan va començar la crisi. Va indicar que ara hi ha més oferta que demanda de feina. Si bé va precisar que l'oferta és de treball especialitzat que hi ha sectors de persones amb dificultats per trobar feina.

Va assenyalar que en els primers 9 mesos de l'any, 763 persones s'han inscrit al servei d'Orientació Laboral del Mas les Mates i 328 han trobat feina amb el suport del servei.

També va explicar que cada vegada hi ha més empreses que usen el servei de l'Ajuntament per fer les seleccions de personal.