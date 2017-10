El Defensor del Poble insta la DGT a complir els acords amb els examinadors

El Defensor del Poble insta la Direcció General de Trànsit (DGT) a complir amb els acords que va prendre l'any 2015 amb el col·lectiu d'examinadors. En una carta adreçada al president de l'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra) –convocants de l'actual vaga–, aquest demana a la DGT que se li enviï informació sobre «totes les actuacions previstes per aquest Centre Directiu encaminades a executar la Proposició no de Llei, aprovada el 22 de juny del 2017».

En aquest acord del Congrés dels Diputats es demanava al Govern que, entre altres, «compleixi, de forma urgent el compromís assumit per la Direcció General de Trànsit amb el col·lectiu examinador el juny de 2015, en relació amb l'increment del complement específic, i que suposa 3.000 euros a l'any per examinador».

Aquest és un dels punts de la proposició no de llei que es va aprovar, diu la carta, en la sessió del 22 de juny durant la Comissió sobre Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible del Congrés dels Diputats. I és també la clau de les mobilitzacions que porta a terme el col·lectiu d'examinadors des del mes de juny i que ha abocat a una vaga cada dilluns, dimarts i dimecres.

A més, aquestes aturades si no s'arriba a un acord entre ambdues parts podrien allargar-se fins al mes de desembre. De moment està convocada fins al novembre.

El Defensor del Poble diu que aquest punt «és el principal escull de l'actual negociació. Malgrat que el mandat de la Comissió de les Corts Generals és clar en aquest sentit». I també destaca que el 10 de maig el Director General de Trànsit va dir davant de la Comissió que «no existien problemes pressupostaris i que la qüestió referida al complement específic podia solucionar-se amb una transferència entre capítols pressupostaris o amb un suplement de crèdit finançat amb el romanent de la DGT».

A més, destaca que l'ens ha tingut coneixement que l'any 2008 es «va firmar un acord entre l'administració i els sindicats sobre la distribució de fons addicionals que va modificar les retribucions dels funcionaris d'atenció al ciutadà i que no es va tenir en compte els de la DGT [...]».



Demanda d'informació

Finalment, demana a la DGT diversa informació sobre el conflicte amb els examinadors entre aquesta: les actuacions previstes per donar compliment a la Proposició no de Llei, reclama que se li aportin els «motius» pels quals no s'executa el que va afirmar el Director de la DGT el 10 de maig a la comissió de Seguretat Viària. I reclama també considerar «la viabilitat d'una solució pressupostària semblant a la de l'any 2088 per solucionar el conflicte».