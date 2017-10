Una empresa gironina envia una infusió a Rajoy i Puigdemont perquè és relaxin i dialoguin

Hi ha empreses aprofiten el moment de tensió política per a recordar que tenen productes i serveis que poden ajudar a rebaixar aquesta crispació. És el cas de l'empordanesa Tegust, que elabora i comercialitza infusions, o de l'app per llogar habitacions d'hotel Byhours. Ambdues, s'han dirigit a Carles Puigdemont i a Mariano Rajoy oferint-los una 'ajuda' per iniciar un diàleg.

En el cas de la companyia gironina, ha decidit enviar una caixa de la infusió 'Relax Bio'. Es tracta d'una infusió que inclou una barreja de flor de lavanda amb la reequilibrant tarongina , complementades amb til·la i marialluïsa. Totes les herbes provenen dels Parcs de les Olors que hi ha arreu de Catalunya.

El creador de Tegust, Pep Mascarós, explica que la voluntat d'aquesta acció és que els dos mandataris "rebaixin les tensions sorgides en aquests dies tan intensos del món de la política" i els ajudi a superar la gran pressió a la que estan sotmesos.



El gironí que va intentar relaxar Angela Merkel amb roba interior

No és la primera vegada que Mascarós envia els seus productes a mandataris de primer nivell. L'any 2013, quan era el principal responsable de la companyia Biotactex, que elaborava roba interior amb teixit de fibra de bambú, va enviar un lot dels seus productes a la cancellera alemanya Angela Merkel. L'objectiu, va explicar aleshores, era ajudar-la a "prendre decisions més relaxades" i que fos més "benèvola amb les empreses i els ciutadans d'Europa".